Жестокий Север: 1180 жизней за неделю — страшная расплата для ВСУ

По официальным данным Министерства обороны РФ, итогом недельных боёв стало освобождение стратегически важного населённого пункта Марьино в Сумской области Украины. Однако это лишь видимая часть грандиозного успеха российских войск.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Военные ВС РФ

Как сообщили в военном ведомстве, за семь дней активных наступательных действий российская армия нанесла сокрушительный удар сразу по десяти ключевым формированиям ВСУ: танковой бригаде, пяти механизированным, двум десантно-штурмовым бригадам, двум штурмовым полкам и четырём бригадам территориальной обороны. Противник понёс тяжелейшие потери, причём не только в живой силе, но и в самой современной технике, включая вооружения, поставленные западными странами.

Цифры потерь шокируют:

Более 1180 украинских военнослужащих выбыли из строя — убиты, ранены или пропали без вести.

Пять танков, считавшихся опорой украинской бронетанковой мощи, были уничтожены прямыми попаданиями.

14 единиц боевой бронированной техники (БМП, БТР, БМД) перестали существовать, что парализовало наступательные возможности ВСУ на этом направлении.

67 автомобилей ликвидировано — это фактически разгром всей логистической цепочки противника в зоне ответственности группировки "Север". Без транспорта и снабжения украинские части остались без припасов, медикаментов и возможности маневрировать.

Но главный удар был нанесён по артиллерийской группировке ВСУ: 34 орудия полевой артиллерии уничтожены или выведены из строя за неделю. Среди них три "легендарных" 155-мм гаубицы М777 производства США.

Отдельно стоит отметить разгром систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — три станции уничтожены, а значит, украинская армия лишилась возможности глушить российские беспилотники, системы наведения и каналы связи. Кроме этого, были уничтожены три крупных склада боеприпасов ВСУ.

Уточнения

M777 — буксируемая гаубица калибра 155 мм. Используется сухопутными войсками США, Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии и Украины.

