По официальным данным Министерства обороны РФ, итогом недельных боёв стало освобождение стратегически важного населённого пункта Марьино в Сумской области Украины. Однако это лишь видимая часть грандиозного успеха российских войск.
Как сообщили в военном ведомстве, за семь дней активных наступательных действий российская армия нанесла сокрушительный удар сразу по десяти ключевым формированиям ВСУ: танковой бригаде, пяти механизированным, двум десантно-штурмовым бригадам, двум штурмовым полкам и четырём бригадам территориальной обороны. Противник понёс тяжелейшие потери, причём не только в живой силе, но и в самой современной технике, включая вооружения, поставленные западными странами.
Цифры потерь шокируют:
Но главный удар был нанесён по артиллерийской группировке ВСУ: 34 орудия полевой артиллерии уничтожены или выведены из строя за неделю. Среди них три "легендарных" 155-мм гаубицы М777 производства США.
Отдельно стоит отметить разгром систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — три станции уничтожены, а значит, украинская армия лишилась возможности глушить российские беспилотники, системы наведения и каналы связи. Кроме этого, были уничтожены три крупных склада боеприпасов ВСУ.
M777 — буксируемая гаубица калибра 155 мм. Используется сухопутными войсками США, Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии и Украины.
Певец Дима Билан прокомментировал новость о том, что певец Шаман будет представлять Россию на международном конкурсе "Интервидение".