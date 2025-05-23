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Жестокий Север: 1180 жизней за неделю — страшная расплата для ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

По официальным данным Министерства обороны РФ, итогом недельных боёв стало освобождение стратегически важного населённого пункта Марьино в Сумской области Украины. Однако это лишь видимая часть грандиозного успеха российских войск.

Военные ВС РФ
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Военные ВС РФ

Как сообщили в военном ведомстве, за семь дней активных наступательных действий российская армия нанесла сокрушительный удар сразу по десяти ключевым формированиям ВСУ: танковой бригаде, пяти механизированным, двум десантно-штурмовым бригадам, двум штурмовым полкам и четырём бригадам территориальной обороны. Противник понёс тяжелейшие потери, причём не только в живой силе, но и в самой современной технике, включая вооружения, поставленные западными странами.

Цифры потерь шокируют:

  • Более 1180 украинских военнослужащих выбыли из строя — убиты, ранены или пропали без вести.
  • Пять танков, считавшихся опорой украинской бронетанковой мощи, были уничтожены прямыми попаданиями.
  • 14 единиц боевой бронированной техники (БМП, БТР, БМД) перестали существовать, что парализовало наступательные возможности ВСУ на этом направлении.
  • 67 автомобилей ликвидировано — это фактически разгром всей логистической цепочки противника в зоне ответственности группировки "Север". Без транспорта и снабжения украинские части остались без припасов, медикаментов и возможности маневрировать.

Но главный удар был нанесён по артиллерийской группировке ВСУ: 34 орудия полевой артиллерии уничтожены или выведены из строя за неделю. Среди них три "легендарных" 155-мм гаубицы М777 производства США.

Отдельно стоит отметить разгром систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — три станции уничтожены, а значит, украинская армия лишилась возможности глушить российские беспилотники, системы наведения и каналы связи. Кроме этого, были уничтожены три крупных склада боеприпасов ВСУ.

Уточнения

M777 — буксируемая гаубица калибра 155 мм. Используется сухопутными войсками США, Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии и Украины. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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