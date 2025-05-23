На минувшей неделе, с 17 по 23 мая, произошло событие, которое вновь заставило заговорить о настоящих настроениях в украинской армии.
46 украинских военнослужащих — бойцы элитных частей, морпехи, артиллеристы и даже командиры среднего звена — приняли для себя решение, которое изменило их жизни навсегда. Они сдались в плен российским военным.
Вооружённые си́лы Украи́ны — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.
Певец Дима Билан прокомментировал новость о том, что певец Шаман будет представлять Россию на международном конкурсе "Интервидение".