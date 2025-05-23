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Силовые структуры » Военные новости

На минувшей неделе, с 17 по 23 мая, произошло событие, которое вновь заставило заговорить о настоящих настроениях в украинской армии.

Солдат ВСУ
Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солдат ВСУ

46 украинских военнослужащих — бойцы элитных частей, морпехи, артиллеристы и даже командиры среднего звена — приняли для себя решение, которое изменило их жизни навсегда. Они сдались в плен российским военным.

Уточнения

Вооружённые си́лы Украи́ны — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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