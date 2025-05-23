Заводы горят, склады взрываются. ВС РФ нанесли масштабный удар по ВПК Украины

С 17 по 23 мая российская армия провела 12 мощнейших групповых ударов — и речь не просто о единичных прилётах, а о массированной кампании уничтожения всего, что хоть как-то подпитывало боевые силы ВСУ.
Минобороны РФ официально подтвердило: высокоточное оружие и ударные беспилотники сделали своё дело. Под прицел попали ключевые объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины — те самые заводы, где собирали ракеты, снаряды и БПЛА для фронта.
Но ВПК — лишь верхушка айсберга. Российские военные разгромили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ:
Но самое болезненное для Киева — российские военные нашли и уничтожили места производства украинских ударных беспилотников. Мечта ВСУ о "собственном иранском Шахеде" разбита вдребезги:
И финальный аккорд — удары по местам дислокации не только ВСУ, но и иностранных наёмников.
Вое́нно-промы́шленный ко́мплекс (ВПК) — совокупность научно-исследовательских, испытательных организаций и производственных предприятий, выполняющих разработку, производство, хранение, поставку на вооружение военной и специальной техники, амуниции, боеприпасов и т. п. преимущественно для государственных силовых структур, а также на экспорт.
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