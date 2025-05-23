Заводы горят, склады взрываются. ВС РФ нанесли масштабный удар по ВПК Украины

С 17 по 23 мая российская армия провела 12 мощнейших групповых ударов — и речь не просто о единичных прилётах, а о массированной кампании уничтожения всего, что хоть как-то подпитывало боевые силы ВСУ.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Удары по энергетике

Минобороны РФ официально подтвердило: высокоточное оружие и ударные беспилотники сделали своё дело. Под прицел попали ключевые объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины — те самые заводы, где собирали ракеты, снаряды и БПЛА для фронта.

Но ВПК — лишь верхушка айсберга. Российские военные разгромили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ:

Ангары с самолётами и вертолётами превратились в могильники металла.

Взлётные полосы искорежены, и теперь ни один украинский борт не взлетит.

Склады с авиационными ракетами и бомбами взорвались так, что грохот слышали даже в соседних областях.

Отдельным списком идут склады вооружения и боеприпасов. Это не просто цистерны с горючим и ящики со снарядами — это вся логистическая цепочка ВСУ.

Но самое болезненное для Киева — российские военные нашли и уничтожили места производства украинских ударных беспилотников. Мечта ВСУ о "собственном иранском Шахеде" разбита вдребезги:

Сборочные цеха разрушены.

Конструкторские бюро разбомблены.

Запасы комплектующих сожжены дотла.

И финальный аккорд — удары по местам дислокации не только ВСУ, но и иностранных наёмников.

Уточнения

Вое́нно-промы́шленный ко́мплекс (ВПК) — совокупность научно-исследовательских, испытательных организаций и производственных предприятий, выполняющих разработку, производство, хранение, поставку на вооружение военной и специальной техники, амуниции, боеприпасов и т. п. преимущественно для государственных силовых структур, а также на экспорт.

