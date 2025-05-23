Валерий Залужный, бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне украинский посол в Лондоне, сделал неожиданное заявление о будущем Украины.
По информации, распространённой через Telegram-канал "Политика Страны", Залужный констатировал неутешительный факт: Россия вырвалась вперёд в гонке военных инноваций, оставив Украину в роли догоняющего.
По словам Залужного, Украина столкнулась с суровой реальностью — она больше не способна в том же темпе генерировать и внедрять инновационные решения на поле боя.
Самое тревожное, по мнению бывшего главкома, даже не в этом. Проблема глубже: страна испытывает острейший дефицит людских ресурсов, а финансовое положение Киева давно перешло в разряд критического.
Неделей ранее Залужный уже огласил тезис, который теперь кажется ещё более горьким: Украине не стоит рассчитывать на внезапное "чудо", которое вернёт ей контроль над территориями в границах 1991 или даже 2022 года.
Валерий Фёдорович Залу́жный — украинский военачальник.
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