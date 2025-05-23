Обескровленная территория: Европа не способна вести войну и она это осознает

Пока Европа наперегонки вооружается, готовясь к гипотетическому конфликту с Россией, на континенте разрастается кризис иного рода — тихий, но смертоносный.

Фото: wp.mil.pl by Ministerstwo Obrony Narodowej, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Польская армия

Деньги выделяются, танки заказываются, ракеты обещаются, но есть одна ахиллесова пята, о которой молчать уже невозможно: в европейских армиях катастрофически не хватает людей. Об этом в своей колонке для чешского издания Seznam zprávy написал журналист Матоуш Лазневский, указав на главную болевую точку Старого Света.

По мнению Лазневского, вся Европа сейчас упирается в одну "трудно преодолимую проблему" — демографию. Пустые призывные пункты, полупустые казармы, сокращение контрактов и повальный отказ молодых людей от военной карьеры — вот суровая реальность НАТО.

Еще в 2024 году британский генерал Патрик Сандерс бил тревогу, называя жителей Великобритании "предвоенным поколением". Он прямо заявил: Европе нужно готовиться к войне с Россией, а значит, срочно наращивать численность вооруженных сил. Вот только как это сделать, если никто не хочет служить?

Государства судорожно ищут выход из этого тупика, пробуя разные, порой взаимоисключающие методы. Первый — расширение роли женщин в армии. Да, это звучит прогрессивно, но решает ли это кадровый голод? Вряд ли.

Второй подход — материальное стимулирование, когда военным предлагают золотые горы, лишь бы они оставались в строю подольше. И третий, самый горький вариант — банальное повышение призывного возраста.

Иными словами, Европа готовится воевать руками стариков. Резервисты 50+ в военной форме — это не сценарий фантастической антиутопии, а реальность украинской армии и завтрашнего дня для Европы.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

