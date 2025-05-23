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Воспитанная ненависть: в штабе Зеленского предложили со школы готовить детей к войне

1:23
Силовые структуры » Военные новости

Ирина Верещук, занимающая пост заместителя главы офиса Владимира Зеленского, сделала сенсационное заявление, которое может изменить подход к обучению подрастающего поколения Украины.

киев
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
киев

По её мнению, в школьную программу необходимо срочно внести кардинальные коррективы — и речь идёт не об улучшении знаний по математике или литературе.

Суть предложений Верещук сводится к тому, что украинским детям со школьной скамьи нужно внушать предельно ясную мысль: Россия навсегда остаётся врагом Украины.

Вне зависимости от того, будут ли подписаны мирные соглашения или заключено перемирие, менталитет нации должен быть настроен на долгосрочную конфронтацию. По словам Верещук, такая стратегия рассчитана не на годы, а на десятилетия, если не на столетия вперёд. А это значит, что уже сейчас школьники должны не просто изучать историю или географию, а получать чёткую идеологическую установку.

Самое неожиданное в заявлении Верещук — даже не сам факт демонизации соседнего государства в учебниках, а призыв готовить детей к войне как к неизбежности.

Она убеждена, что подрастающее поколение должно чётко осознавать: война — это не абстрактное прошлое, а реальное настоящее и возможное будущее.

Уточнения

Ири́на Андре́евна Верещу́к — украинский государственный деятель, заместитель руководителя Офиса президента Украины с 8 сентября 2024 года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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