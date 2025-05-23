Добро пожаловать домой: Россия начала процедуру масштабного обмена пленными

1:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Россия начала один из крупнейших обменов пленными с Украиной со времени начала конфликта.

Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Office of Ukraine., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Возвращение освобождённых украинцев

В результате сложных переговоров, длившихся несколько недель, на родину вернулись сотни людей, долгое время находившиеся в неволе.

По данным Министерства обороны РФ, 23 мая в рамках договорённостей, достигнутых ещё 16 мая в Стамбуле, с территории, подконтрольной Киеву, были эвакуированы 270 российских военнослужащих. Помимо военных, освобождены 120 гражданских лиц, среди которых есть мирные жители Курской области, попавшие в плен к украинским силовикам.

В ответ Россия передала украинской стороне 270 военнопленных ВСУ, а также 120 гражданских, удерживаемых на российской территории. Масштаб операции впечатляет: это один из самых крупных обменов за всё время противостояния.

В Минобороны РФ подчеркнули, что процесс обмена стал возможен благодаря российско-украинским договорённостям, достигнутым при международном посредничестве, на переговорах в Турции. Стороны долго работали над списками освобождаемых, чтобы каждая из них смогла вернуть наиболее ценных для себя людей.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

