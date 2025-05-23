Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
КамАЗ-5320 vs Mercedes-Benz NG: кто круче?
Неожиданный отказ: что помешало Анне Asti участвовать в Интервидении-2025?
Верни силу привычными движениями: как простая схема возвращает форму
Пирожки поджарились: Павел Табаков проводит отдых в Египте вместе с возлюбленной
Растение, которое превращает жилище в санаторий: секрет с подоконника бабушки
Кожа горит, как сковородка? Эта смесь действует быстрее аптекарских кремов
Неон, манго и пластик: вот как Таиланд возвращает себе любовь мира
На сколько процентов гены влияют на продолжительность жизни? Удивительный вывод учёных
Один пушистый друг: 10 причин, по которым ваша собака — лучше любого психолога

До последнего райцентра: Украина потеряет еще ряд областей, Запад согласен

Силовые структуры » Военные новости

По мнению чешского политолога Оскара Крейчи, если российское наступление продолжится, страна может лишиться еще нескольких областей сверх тех четырех регионов, которые уже фактически отошли под контроль российских войск.

Кладбище ВСУ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Кладбище ВСУ

Крейчи убежден, что в этом сценарии Харьковская область и Одесса станут следующими в очереди. Он подчеркивает, что остановить продвижение российской армии будет крайне сложно.

По его словам, именно территориальный вопрос станет краеугольным камнем в будущих переговорах между Украиной и Россией, направленных на прекращение боевых действий.

Чем дольше затягивается конфликт, тем более серьезные уступки придется делать украинской стороне, уверен эксперт. Пока же боевые действия продолжаются, а Москва методично работает над созданием буферной зоны безопасности вдоль российско-украинской границы. Об этом Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства, подчеркнув, что эта задача сейчас является приоритетной для российских военных.

На этом фоне переговоры между Россией и Украиной зашли в тупик. Последний раунд прямых контактов состоялся в прошлую пятницу в Стамбуле и продлился почти два часа, но кардинальных решений принято не было.

Украинская делегация настаивает на встрече лидеров двух стран, и Москва это предложение зафиксировала, но ясности пока нет. Единственным конкретным результатом стала договоренность о возможном масштабном обмене пленными — речь идет о формуле "1000 на 1000". Стороны также обязались представить свои видения будущего перемирия, но пока это лишь декларации.

Между тем, на ситуацию влияет и международная повестка. В понедельник Путин провел более двухчасовой телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом.

Центральной темой стала Украина и перспективы мирного урегулирования конфликта. По итогам беседы российский лидер заявил, что Москва готова совместно с Киевом разработать меморандум о будущем мирном договоре. Это звучит обнадеживающе, но реальных подвижек в урегулировании пока не заметно.

Место проведения следующего раунда переговоров остается открытым вопросом. Ватикан предложил свои услуги в качестве нейтральной площадки, но пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что решение еще не принято. Очевидно одно: время работает против Украины, и чем дольше затягивается дипломатический процесс, тем больше территорий страна рискует потерять.

Уточнения

Ватика́н — карликовое государство-анклав (самое малое официально признанное государство в мире) внутри территории Рима, ассоциированное с Италией.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Авто
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера Аудио 
После 50 мозг нуждается в этом: тренировка, которая укрепляет память и снижает тревожность
Новости спорта
После 50 мозг нуждается в этом: тренировка, которая укрепляет память и снижает тревожность Аудио 
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Новости спорта
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире Аудио 
Популярное
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении

Певец Дима Билан прокомментировал новость о том, что певец Шаман будет представлять Россию на международном конкурсе "Интервидение".

Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Это может стать мировым скандалом: Реал станет чемпионом вместо Барселоны?
Россия отклонила посреднические услуги Ватикана по Украине. О чём умолчал Лавров Любовь Степушова Выстрел в ногу: новые антироссийские санкции будут катастрофой для США Дмитрий Плотников Генетический код гения: какие тайны скрывает ДНК Леонардо да Винчи Игорь Буккер
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
Последние материалы
Как достать соседа: призрачный младенец терроризировал жилой дом в Москве
Магнитогорский скандал: кому выгодно воровать на цифровизации России
Домашняя теплица от тревоги: как зелёные помощники спасают от срывов
Эта мелочь под капотом убивает двигатели каждый сезон — и никто её не замечает
Сэкономил на ТО, потратился на ожидание: что скрывают китайские капоты
Тренировка без зала, но с эффектом: когда бёдра включаются в работу с первого подхода
Россия отклонила посреднические услуги Ватикана по Украине. О чём умолчал Лавров
Накипь, грибок и запах исчезли — благодаря средству, которое никто не воспринимает всерьёз
Топ-5 культовых конфет времён СССР, которые помнят все
Кофе спасает вашу жизнь — но только если пить его в нужное время
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.