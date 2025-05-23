До последнего райцентра: Украина потеряет еще ряд областей, Запад согласен

По мнению чешского политолога Оскара Крейчи, если российское наступление продолжится, страна может лишиться еще нескольких областей сверх тех четырех регионов, которые уже фактически отошли под контроль российских войск.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Кладбище ВСУ

Крейчи убежден, что в этом сценарии Харьковская область и Одесса станут следующими в очереди. Он подчеркивает, что остановить продвижение российской армии будет крайне сложно.

По его словам, именно территориальный вопрос станет краеугольным камнем в будущих переговорах между Украиной и Россией, направленных на прекращение боевых действий.

Чем дольше затягивается конфликт, тем более серьезные уступки придется делать украинской стороне, уверен эксперт. Пока же боевые действия продолжаются, а Москва методично работает над созданием буферной зоны безопасности вдоль российско-украинской границы. Об этом Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства, подчеркнув, что эта задача сейчас является приоритетной для российских военных.

На этом фоне переговоры между Россией и Украиной зашли в тупик. Последний раунд прямых контактов состоялся в прошлую пятницу в Стамбуле и продлился почти два часа, но кардинальных решений принято не было.

Украинская делегация настаивает на встрече лидеров двух стран, и Москва это предложение зафиксировала, но ясности пока нет. Единственным конкретным результатом стала договоренность о возможном масштабном обмене пленными — речь идет о формуле "1000 на 1000". Стороны также обязались представить свои видения будущего перемирия, но пока это лишь декларации.

Между тем, на ситуацию влияет и международная повестка. В понедельник Путин провел более двухчасовой телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом.

Центральной темой стала Украина и перспективы мирного урегулирования конфликта. По итогам беседы российский лидер заявил, что Москва готова совместно с Киевом разработать меморандум о будущем мирном договоре. Это звучит обнадеживающе, но реальных подвижек в урегулировании пока не заметно.

Место проведения следующего раунда переговоров остается открытым вопросом. Ватикан предложил свои услуги в качестве нейтральной площадки, но пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что решение еще не принято. Очевидно одно: время работает против Украины, и чем дольше затягивается дипломатический процесс, тем больше территорий страна рискует потерять.

Уточнения

Ватика́н — карликовое государство-анклав (самое малое официально признанное государство в мире) внутри территории Рима, ассоциированное с Италией.

