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Силовые структуры » Военные новости

 По мнению военного эксперта Сильвена Феррейры, положение украинской армии становится всё более безвыходным.

ВСУ
Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ВСУ

В своём интервью YouTube-каналу ассоциации "Dialogue Franco-Russe" он заявил, что украинские военные стоят на грани полного краха. Именно поэтому, по словам Феррейры, президент Зеленский и его европейские союзники начали активно призывать к немедленному прекращению боевых действий.

Феррейра подчеркнул, что российская армия ведёт наступление в крайне эффективном ключе, методично истощая ресурсы ВСУ на главных направлениях ударов.

Масштаб потерь украинской стороны впечатляет, и с каждым днём ситуация лишь ухудшается. Данные, предоставленные Министерством обороны России, рисуют безрадостную картину: за время спецоперации Вооружённые силы РФ уничтожили 662 самолёта, 283 вертолёта и почти шесть десятков тысяч беспилотников.

Помимо этого, под удар попали свыше 600 зенитных ракетных комплексов, более 23 тысяч танков и других бронемашин, полторы тысячи реактивных систем залпового огня, а также 25 тысяч орудий полевой артиллерии и миномётов. Отдельно стоит отметить уничтожение почти 36 тысяч единиц автомобильной техники — это серьёзный удар по логистике и мобильности украинской армии.

Уточнения

Вооружённые си́лы Украи́ны — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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