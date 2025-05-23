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Силовые структуры » Военные новости

Впервые за долгое время громкий голос подал не политик и не дипломат, а человек изнутри системы — бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

Статуя Свободы
Фото: web.archive.org by pcwiles, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Статуя Свободы

Его заявление прозвучало как разорвавшаяся бомба: Соединённые Штаты должны немедленно выйти из украинского конфликта. По мнению Макгрегора, дальнейшая вовлечённость Америки в этот кризис не только не имеет смысла, но и наносит прямой ущерб национальным интересам страны.

Макгрегор был категоричен: Украина никогда не была и не станет для США зоной жизненно важных стратегических интересов.

Макгрегор призвал прекратить тратить колоссальные ресурсы, людские усилия и международный авторитет ради чужой войны. Его позиция звучит как приговор вашингтонским ястребам, десятилетиями убеждавшим общество, будто бы участие в европейских конфликтах — залог безопасности самой Америки.

Ещё раньше президент США Дональд Трамп сделал сенсационное заявление, назвав происходящее на Украине "войной Джо Байдена". По мнению Трампа, его предшественник собственноручно втянул Америку в этот кризис, а теперь пытается всеми силами удержать разрушающуюся конструкцию. Трамп обвинил Байдена в том, что тот в угоду своим геополитическим амбициям поставил под удар бюджет США, репутацию страны на мировой арене и жизни американских военных.

Уточнения

Пентаго́н — штаб-квартира Министерства обороны США в здании, имеющем форму правильного пятиугольника. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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