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Наперекор смерти: боец ВС РФ вышел из под огня ВСУ и вынес раненого товарища

1:46
Силовые структуры » Военные новости

В разгар боевых действий, когда секундная задержка может стать роковой, российский военнослужащий Александр Гоппе проявил настоящее мужество и самообладание.

Армия России
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Армия России

Как сообщили в Минобороны РФ, гвардии старший сержант, механик-водитель самоходной артиллерийской установки "Мста-С", выполнял боевую задачу по нанесению точечных ударов по позициям противника. Однако внезапно расчет САУ попал под артиллерийский обстрел, и один из военных получил ранение.

Не растерявшись ни на мгновение, Александр Гоппе моментально среагировал на происходящее. Он перенес раненого товарища в укрытие, где начал оказывать ему первую медицинскую помощь.

Но угроза не была исчерпана — буквально на глазах у Гоппе к их позиции начал приближаться вражеский дрон-камикадзе, способный в любой момент взорваться и уничтожить всё вокруг. В этот критический момент старший сержант не стал искать лёгких путей. Схватив личное стрелковое оружие, он с точностью опытного стрелка поразил беспилотник, предотвратив неминуемую гибель.

Минобороны РФ подчеркнуло, что после нейтрализации дрона Гоппе не бросил своего товарища в беде. Он дождался группы эвакуации, передал раненого медикам, а сам стремительно выдвинулся на запасную позицию.

Оттуда он продолжил вести прицельный огонь по огневым точкам противника, сыграв ключевую роль в выполнении боевой задачи. Благодаря молниеносным и слаженным действиям Александра Гоппе, подразделения ВС РФ смогли не только отбить атаку, но и закрепиться на важных рубежах, которые до этого контролировал неприятель.

Уточнения

2С19 "Мста-С" - советская и российская 152-мм дивизионная самоходная гаубица.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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