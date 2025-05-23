Наперекор смерти: боец ВС РФ вышел из под огня ВСУ и вынес раненого товарища

В разгар боевых действий, когда секундная задержка может стать роковой, российский военнослужащий Александр Гоппе проявил настоящее мужество и самообладание.
Как сообщили в Минобороны РФ, гвардии старший сержант, механик-водитель самоходной артиллерийской установки "Мста-С", выполнял боевую задачу по нанесению точечных ударов по позициям противника. Однако внезапно расчет САУ попал под артиллерийский обстрел, и один из военных получил ранение.
Не растерявшись ни на мгновение, Александр Гоппе моментально среагировал на происходящее. Он перенес раненого товарища в укрытие, где начал оказывать ему первую медицинскую помощь.
Но угроза не была исчерпана — буквально на глазах у Гоппе к их позиции начал приближаться вражеский дрон-камикадзе, способный в любой момент взорваться и уничтожить всё вокруг. В этот критический момент старший сержант не стал искать лёгких путей. Схватив личное стрелковое оружие, он с точностью опытного стрелка поразил беспилотник, предотвратив неминуемую гибель.
Минобороны РФ подчеркнуло, что после нейтрализации дрона Гоппе не бросил своего товарища в беде. Он дождался группы эвакуации, передал раненого медикам, а сам стремительно выдвинулся на запасную позицию.
Оттуда он продолжил вести прицельный огонь по огневым точкам противника, сыграв ключевую роль в выполнении боевой задачи. Благодаря молниеносным и слаженным действиям Александра Гоппе, подразделения ВС РФ смогли не только отбить атаку, но и закрепиться на важных рубежах, которые до этого контролировал неприятель.
2С19 "Мста-С" - советская и российская 152-мм дивизионная самоходная гаубица.
Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.