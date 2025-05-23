Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тихое усиление Америки: Пентагон вложит триллионы в невидимую войну
Русский на пороге: Германия пришла в ужас от возможности столкновения с Россией
Русский след украинского преступления: Британия намерена обвинить Россию в необычном преступлении
Таймер обратного отсчёта включён: США сделали неожиданный ход в Сирии
Трамп против своих: как президент США решил переделать систему
Французский фермер нашел на своих землях месторождение золота
Наперекор смерти: боец ВС РФ вышел из под огня ВСУ и вынес раненого товарища
Кто выиграет Скудетто? ИИ назвал победителя среди Наполи и Интера
Город для Поттера: съемки фильма пройдут в графстве за $1,25 млрд

Вечный враг: стал известен ответ России на заявления Украины о подготовке детей к войне

2:00
Силовые структуры » Военные новости

Депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет выступил с резким заявлением, обратив внимание властей США на слова заместителя руководителя офиса Владимира Зеленского Ирины Верещук.

майдан
Фото: picasaweb.google.com by ANT Berezhnyi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
майдан

По мнению Шеремета, о чем он заявил РИА Новости, высказывания Верещук не только подрывают доверие к мирным инициативам, но и откровенно демонстрируют истинные намерения украинского руководства.

Ранее Ирина Верещук в своём Telegram-канале опубликовала запись, в которой заявила, что война с Россией якобы продлится ещё очень долго, вне зависимости от возможных временных перемирий. Более того, она подчеркнула, что Россия останется врагом Украины на десятилетия, а то и на столетия. Одним из самых резонансных заявлений стало её предложение готовить украинских детей к войне прямо со школьной скамьи.

Михаил Шеремет убеждён: подобные высказывания Верещук — не просто частное мнение, а отражение позиции самого Владимира Зеленского. Депутат уверен, что тем самым украинская сторона обесценивает все усилия по урегулированию конфликта, в частности мирные инициативы, которые ранее выдвигал бывший президент США Дональд Трамп.

По словам Шеремета, Киев использует переговоры лишь для того, чтобы выиграть время, накопить силы и вновь развязать кровопролитие. Именно поэтому, считает депутат, США должны дать жёсткую оценку заявлениям Верещук, ведь Америка позиционировала себя как гарант мирного процесса.

Шеремет также выразил возмущение тем, что украинские власти фактически прививают детям ненависть с ранних лет. По его мнению, истинные планы режима Зеленского не имеют ничего общего с мирным сосуществованием — Киев намерен продолжать провокации, террористические атаки и создавать России новые трудности.

Уточнения

Ири́на Андре́евна Верещу́к — украинский государственный деятель, заместитель руководителя Офиса президента Украины с 8 сентября 2024 года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Шоу-бизнес
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении Аудио 
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно
Недвижимость
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно Аудио 
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Авто
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера Аудио 
Популярное
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире

Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.

Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать
Не моя проблема: как Трамп вмешался в войну — и сразу передумал Дмитрий Плотников Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова Недра по-американски: как ласковый Зеленский оказался на вертеле Трампа Юрий Бочаров
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Последние материалы
Русский след украинского преступления: Британия намерена обвинить Россию в необычном преступлении
Таймер обратного отсчёта включён: США сделали неожиданный ход в Сирии
Вечный враг: стал известен ответ России на заявления Украины о подготовке детей к войне
Трамп против своих: как президент США решил переделать систему
Французский фермер нашел на своих землях месторождение золота
Наперекор смерти: боец ВС РФ вышел из под огня ВСУ и вынес раненого товарища
Французский авианосец потерял смысл ещё до спуска на воду: в чём загвоздка
Кто выиграет Скудетто? ИИ назвал победителя среди Наполи и Интера
Город для Поттера: съемки фильма пройдут в графстве за $1,25 млрд
Плоды как с картинки: где посадить грушу, чтобы не возиться с ней
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.