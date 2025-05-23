Вечный враг: стал известен ответ России на заявления Украины о подготовке детей к войне

2:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет выступил с резким заявлением, обратив внимание властей США на слова заместителя руководителя офиса Владимира Зеленского Ирины Верещук.

Фото: picasaweb.google.com by ANT Berezhnyi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ майдан

По мнению Шеремета, о чем он заявил РИА Новости, высказывания Верещук не только подрывают доверие к мирным инициативам, но и откровенно демонстрируют истинные намерения украинского руководства.

Ранее Ирина Верещук в своём Telegram-канале опубликовала запись, в которой заявила, что война с Россией якобы продлится ещё очень долго, вне зависимости от возможных временных перемирий. Более того, она подчеркнула, что Россия останется врагом Украины на десятилетия, а то и на столетия. Одним из самых резонансных заявлений стало её предложение готовить украинских детей к войне прямо со школьной скамьи.

Михаил Шеремет убеждён: подобные высказывания Верещук — не просто частное мнение, а отражение позиции самого Владимира Зеленского. Депутат уверен, что тем самым украинская сторона обесценивает все усилия по урегулированию конфликта, в частности мирные инициативы, которые ранее выдвигал бывший президент США Дональд Трамп.

По словам Шеремета, Киев использует переговоры лишь для того, чтобы выиграть время, накопить силы и вновь развязать кровопролитие. Именно поэтому, считает депутат, США должны дать жёсткую оценку заявлениям Верещук, ведь Америка позиционировала себя как гарант мирного процесса.

Шеремет также выразил возмущение тем, что украинские власти фактически прививают детям ненависть с ранних лет. По его мнению, истинные планы режима Зеленского не имеют ничего общего с мирным сосуществованием — Киев намерен продолжать провокации, террористические атаки и создавать России новые трудности.

Уточнения

Ири́на Андре́евна Верещу́к — украинский государственный деятель, заместитель руководителя Офиса президента Украины с 8 сентября 2024 года.

