Русский на пороге: Германия пришла в ужас от возможности столкновения с Россией

Берлин охватил внутренний конфликт: известный депутат бундестага Сара Вагенкнехт выступила с неожиданным заявлением, призвав Германию срочно вывести военную бригаду из Литвы.

Фото: commons.wikimedia.org by Staff Sgt. Nathaniel Allen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солдаты немецкого бундесвера

По её мнению, присутствие немецких войск на границе с Россией не только бесполезно, но и смертельно опасно для самой Германии. Вагенкнехт уверена: вместо очередной военной эскалации Берлину пора задуматься о мире и диалоге с Москвой.

В интервью Berliner Zeitung Вагенкнехт была категорична — содержание бригады бундесвера в Литве станет настоящим "пожирателем бюджета". Она напомнила, что сама немецкая армия испытывает хроническую нехватку средств, страдает от недостатка личного состава и устаревшей техники.

И при этом власти ФРГ готовы вбухать сотни миллионов евро в инфраструктуру на литовской границе. "Это не просто экономическая глупость, а откровенная провокация", — заявила депутат.

Особый акцент Вагенкнехт сделала на историческом контексте. По её словам, развёртывание войск именно у российских границ — не просто стратегический провал, а откровенное игнорирование уроков прошлого.

Вместо того чтобы закручивать "спираль эскалации", Германии пора "развернуться к миру" — налаживать отношения с Россией, а не транжирить деньги налогоплательщиков на военные игры. Вагенкнехт фактически обвинила руководство страны в близорукости: мол, зачем лишний раз раздражать Москву, если можно искать пути к мирному сосуществованию?

Впрочем, не все в Германии разделяют позицию Сары Вагенкнехт. Ещё в декабре 2023 года министры обороны Литвы и Германии подписали чёткий план действий: к 2027 году на полигоне Руднинкай должна заступить на боевое дежурство полноценная немецкая бригада.

Уже сейчас началась переброска основных соединений, а всего в Литву прибудет около пяти тысяч немецких военных вместе с семьями. По замыслу Берлина, это будет тяжёлая бригада с тремя боевыми батальонами, подразделениями огневой поддержки и логистики. Официально цель звучит как "укрепление восточного фланга НАТО", но Вагенкнехт видит здесь лишь подготовку к новой холодной войне.

Уточнения

Са́ра (За́ра) Ва́генкнехт - немецкий журналист и политический деятель популистского толка.

