Тихое усиление Америки: Пентагон вложит триллионы в невидимую войну

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Пентагон запустил крупнейшую за последние годы военно-морскую операцию: на ремонт и модернизацию боевых кораблей прибрежной зоны выделено 2,6 миллиарда долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by La Citta Vita, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пентагон

Как сообщили в Минобороны США, контракты получили сразу несколько промышленных гигантов, среди которых BAE Systems, General Dynamics и малоизвестная широкой публике Propulsion Controls Engineering.

Все они теперь будут трудиться над тем, чтобы флот прибрежной зоны (Littoral Combat Ships, LCS) стал не просто боеспособным, а фактически неуязвимым. Ведь эти корабли — передовой отряд ВМС США в зонах потенциальных конфликтов, от Тайваньского пролива до Чёрного моря.

Суть контрактов проста: отремонтировать, провести глубокую техническую диагностику и кардинально модернизировать десятки кораблей LCS. Именно эти лёгкие и манёвренные суда создавались как универсальные бойцы — способные гоняться за подводными лодками, уничтожать быстроходные катера противника и даже наносить ракетные удары по береговым целям.

Однако практика показала: ранние версии LCS оказались "сырыми", с массой "детских болезней". Теперь Пентагон решил разом исправить все ошибки.

Работы должны быть завершены к маю 2030 года.

Уточнения

Пентаго́н — штаб-квартира Министерства обороны США в здании, имеющем форму правильного пятиугольника.

