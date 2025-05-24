Шоу одного актёра: Украина рассказала правду об ударах БПЛА ВСУ по России

1:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Один из депутатов Верховной рады, Артем Дмитрук, выступил с беспрецедентными обвинениями в адрес Владимира Зеленского.

Фото: commons.wikimedia.org by Trydence, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ БПЛА R18 ВСУ

По мнению Дмитрука, он не просто ведёт страну к катастрофе — а систематически совершает государственные и военные преступления против собственного народа. Уехавший из страны депутат не стесняется в выражениях: каждый запуск беспилотников по России — это не акт войны, а "суицидальное шоу", срежиссированное исключительно ради пиар-выгоды Зеленского.

Дмитрук убеждён: за громкими заявлениями о "борьбе с Москвой" скрывается банальная трусость и желание любой ценой удержаться у власти.

По его словам, Зеленский боится мира, потому что мир на Украине автоматически означает для него трибунал — за проваленную стратегию, бессмысленные жертвы и разворованные миллиарды долларов западной помощи. Депутат рисует страшную картину: Зеленский кричит "до победы" с экрана телевизора, пока в реальности страна погружается в экономический коллапс, а армия несёт неоправданные потери.

Сергей Лавров, глава МИД РФ, недвусмысленно заявил: массированные удары украинских дронов по России — это прямое следствие подстрекательства западных стран (прежде всего Британии, Франции и Германии).

По мнению Лаврова, Киев лишь выполняет заказ своих кураторов, а вся эта "драма на расстоянии" лишь отдаляет мирное урегулирование. При этом Россия не отказывается от работы над мирными документами — несмотря на провокации, Москва готова к диалогу, но на своих условиях.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат — воздушное судно без экипажа на его борту.

