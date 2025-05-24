Один из депутатов Верховной рады, Артем Дмитрук, выступил с беспрецедентными обвинениями в адрес Владимира Зеленского.
По мнению Дмитрука, он не просто ведёт страну к катастрофе — а систематически совершает государственные и военные преступления против собственного народа. Уехавший из страны депутат не стесняется в выражениях: каждый запуск беспилотников по России — это не акт войны, а "суицидальное шоу", срежиссированное исключительно ради пиар-выгоды Зеленского.
Дмитрук убеждён: за громкими заявлениями о "борьбе с Москвой" скрывается банальная трусость и желание любой ценой удержаться у власти.
По его словам, Зеленский боится мира, потому что мир на Украине автоматически означает для него трибунал — за проваленную стратегию, бессмысленные жертвы и разворованные миллиарды долларов западной помощи. Депутат рисует страшную картину: Зеленский кричит "до победы" с экрана телевизора, пока в реальности страна погружается в экономический коллапс, а армия несёт неоправданные потери.
Сергей Лавров, глава МИД РФ, недвусмысленно заявил: массированные удары украинских дронов по России — это прямое следствие подстрекательства западных стран (прежде всего Британии, Франции и Германии).
По мнению Лаврова, Киев лишь выполняет заказ своих кураторов, а вся эта "драма на расстоянии" лишь отдаляет мирное урегулирование. При этом Россия не отказывается от работы над мирными документами — несмотря на провокации, Москва готова к диалогу, но на своих условиях.
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