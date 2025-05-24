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Уроки СВО: Ростех создаёт БМП с уникальной защитой от дронов

1:38
Силовые структуры » Военные новости

Российское оборонное производство выходит на новый виток: холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) объявил о рекордном наращивании выпуска бронетехники. Об этом было заявлено РИА Новости. 

ВПК РФ
Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ВПК РФ

Уже в 2025 году военные заводы увеличат производство легендарных БМП-3 и новейших БМП-2М "Бережок". Но главное не количество, а качество: каждая новая машина оснащается по последнему слову техники — с учётом реального боевого опыта из зоны СВО.

В список производимой техники входят не только свежие БМП-3, но и глубоко модернизированные БМП-2М "Бережок" — настоящие "звери" на поле боя. Параллельно идёт капитальный ремонт и апгрейд старых БМП-1, которые ещё совсем недавно считались устаревшими. Но война расставляет всё по местам: даже техника 80-х годов получает вторую жизнь благодаря новейшим прицелам, динамической защите и боевым модулям.

Особое внимание уделяется технике для ВДВ: боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортёры БТР-МДМ теперь выпускаются с принципиально новыми системами выживания.

Опыт спецоперации показал: бронетехнике мало быть просто бронированной — ей нужна "умная начинка": от систем подавления БПЛА до современных комплексов разведки. Поэтому в "Высокоточных комплексах" честно признаются: каждый новый образец — это не просто конвейерная штамповка, а результат обратной связи с военными.

Уточнения

Госуда́рственная корпора́ция "Росте́х" - российская государственная корпорация, созданная в конце 2007 года для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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