Курское поле смерти: ВСУ бросает раненых и мёртвых на поле боя сотнями

2:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На приграничных территориях Курской области разворачивается жуткая картина последствий недавних боёв.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ВСУ

По словам генерала Апти Алаудинова, командира спецназа "Ахмат" и заместителя начальника главного военно-политического управления Минобороны России, тысячи тел украинских боевиков остаются неубранными с полей сражений. Об этом он заявил РИА Новости.

Алаудинов утверждает, что командование ВСУ демонстрирует абсолютное безразличие к судьбе своих солдат. Их бросают на произвол судьбы, не оказывая помощи раненым и не забирая тела погибших.

Подобная жестокость по отношению к собственному личному составу поражает масштабами: украинские военнослужащие гибнут "партиями", а их сослуживцы даже не пытаются эвакуировать останки. Ранее российские десантники уже рассказывали о том, как ВСУ намеренно мешают процессу эвакуации тел убитых украинских солдат, ведя обстрелы и сбрасывая с беспилотников поражающие элементы.

Ситуация выглядит особенно циничной на фоне заявлений украинского руководства. Ни раненые, ни погибшие не получают должного внимания: первые остаются умирать прямо на поле боя, вторые гниют под открытым небом. По данным Алаудинова, останки украинских военных исчисляются тысячами и усеивают весь периметр территорий, где происходили столкновения. Это настоящий апокалипсис для тех, кто ещё недавно был частью украинской армии.

Стоит отметить, что 26 апреля начальник Генерального штаба российских Вооружённых сил Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских формирований.

Однако военные продолжают работать над созданием зоны безопасности в соседней Сумской области. Масштабы трагедии с телами украинских солдат становятся ещё одним подтверждением того, насколько ожесточённым остаётся противостояние.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

