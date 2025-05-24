Цеха смерти и бегство с позором: судьба гарнизона Мариуполя

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Среди тех, кто штурмовал металлургические гиганты Мариуполя, был боец с позывным "Добрый", в своем интервью РИА Новости он рассказал об освобождении города и битве с ВСУ.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Солдат

Сейчас он служит в первом специальном полку МВД по Донецкой Народной Республике и носит на груди боевые награды за освобождение города. По его воспоминаниям, именно на заводе имени Ильича ВСУ допустили одну из самых крупных ошибок — ту, которая предрешила судьбу всего Мариупольского котла.

Группа "Доброго" имела чёткую задачу: разведать огневые точки противника на комбинате, подавить их артиллерией и тяжёлой техникой, а затем зайти внутрь цехов и развить наступление. Как только российская авиация начала точечные удары по опорным пунктам ВСУ, украинские бойцы словно сломались психологически. Сопротивление ещё держалось, но уже было понятно: исход предрешён.

По словам "Доброго", именно в этот момент ВСУшники начали массово сдаваться. Сначала поодиночке, потом группами, а под конец — целыми подразделениями. Боец вспоминает, как украинские военные выходили из цехов с поднятыми руками, бросая оружие и пытаясь найти хоть какое-то подобие защиты от шквала огня.

Стало ясно: дальнейшее сопротивление бесполезно. Артиллерия работала филигранно, российская авиация не давала ВСУ поднять голову, а штурмовые группы медленно, но верно "втягивались" вглубь комбината, занимая одну позицию за другой.

После "Ильича" была "Азовсталь" — последняя точка обороны Мариупольского гарнизона. Но исход был уже ясен. 20 мая 2022 года Минобороны России официально заявило о полном освобождении города от украинских войск.

А спустя несколько месяцев, в сентябре того же года, прошли референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Результаты оказались почти единогласными: в Донецкой республике за Россию проголосовали 99,23% жителей, в Луганской — 98,42%. Чуть меньше, но всё равно впечатляюще, поддержали воссоединение в Херсонской (87,05%) и Запорожской (93,11%) областях. 30 сентября Владимир Путин подписал исторические договоры — и на карте России появились новые регионы.

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