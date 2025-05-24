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Код победы: как русские связисты обманули РЭБ противника

1:51
Силовые структуры » Военные новости

Связисты артиллерийской бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" провели операцию, обеспечив надежную связь с расчетами самоходных гаубиц в самой горячей точке боевых действий.

Артиллерийские дуэли ВС РФ в горно-лесистой местности ЮВО
Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Артиллерийские дуэли ВС РФ в горно-лесистой местности ЮВО

Минобороны России впервые опубликовало эксклюзивные кадры этой ювелирной работы — на них запечатлены не только сами связисты, но и артиллеристы, ведущие прицельный огонь по позициям противника.

Особенность этой операции заключалась в использовании уникальной спутниковой станции "Белозер". По словам командира телефонного взвода с позывным "Тридцать шестой", именно эта аппаратура стала решающим инструментом на поле боя.

В отличие от обычных систем связи, "Белозер" практически невосприимчива к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые активно применяются обеими сторонами конфликта. Простыми словами, это означает, что даже под массированным воздействием помех связь оставалась стабильной, а координаты целей передавались артиллеристам без задержек и искажений.

Но самое важное даже не в самой аппаратуре, а в том, как связисты ее применяли. С самого начала спецоперации военные связисты работают круглосуточно, невзирая на погодные условия и постоянные попытки противника подавить каналы связи.

Именно они обеспечивают бесперебойный обмен информацией между штабами, артиллерийскими расчетами и передовыми подразделениями. Без их точной и слаженной работы прицельный огонь по скоплениям живой силы и техники противника был бы попросту невозможен. Связисты стали теми, кто незримо обеспечивает каждый залп, каждое точное попадание и каждое спасение жизней пехоты.

Уточнения

Радиоэлектронная борьба (РЭБ) — разновидность вооружённой борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями (радиопомехами) на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки противника в целях изменения качества циркулирующей в них военной информации, защита своих систем от аналогичных воздействий, а также изменение условий (свойств среды) распространения радиоволн.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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