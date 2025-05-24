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Убийцы на пшеничных полях: Россия начала невидимую борьбу с минным наследием ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

В приграничных районах Белгородской области развернулась невидимая, но смертельно опасная работа.

Бойцы армии РФ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Бойцы армии РФ

Инженерные подразделения Международного противоминного центра вместе с бойцами добровольческого подразделения "Барс-Белгород" ведут настоящую охоту за "эхом войны" — сотнями неразорвавшихся боеприпасов, которые ВСУ оставили после себя на сельскохозяйственных полях.

Минобороны России впервые показало эксклюзивные кадры этой кропотливой и опасной работы — каждый шаг военных инженеров группировки войск "Север" и добровольцев выверен до миллиметра, ведь цена ошибки здесь — жизни мирных жителей и фермеров.

Задача саперов не ограничивается простым обнаружением мин. По словам участников операции, местность буквально нашпигована остатками дистанционного минирования — кассетные суббоеприпасы, начинка которых способна превратить поле в зону смерти на годы вперед, разбросаны повсюду.

Украинские боевики массово обстреливали гражданскую инфраструктуру и фермерские хозяйства, не жалея ни кассетных бомб, ни мин-ловушек. В итоге поля, лесополосы и даже придорожные кусты стали потенциальными смертельными ловушками для трактористов, комбайнеров и просто случайных прохожих.

Одна из таких встреч с опасностью едва не стала последней для группы разминирования. Во время очередного дозора саперы наткнулись на противотанковую мину ТМ-62 — настоящую "бомбу замедленного действия".

Тротиловая шашка весом 400 граммов ждала своего часа, готовая превратиться в взрыв в любой момент. С ювелирной точностью специалисты уничтожили находку на месте, а затем продолжили работу, зная, что рядом могут быть десятки таких же "сюрпризов". Бойцы работают в усиленном режиме, ведь каждый гектар очищенной земли — это не только спасенные жизни, но и возвращение людей к мирной жизни.

Уточнения

Белгоро́дская о́бласть — субъект Российской Федерации, расположен в юго-западной части России в 500—700 км к югу от Москвы, на границе с Украиной. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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