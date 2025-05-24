Расчеты легендарных "Градов" из состава 35-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" нанесли прицельный удар по временной базе украинских формирований.
Все началось с воздушного дозора — беспилотник скрупулезно сканировал местность, выискивая скопления живой силы и техники противника. Координаты были мгновенно переданы артиллеристам, а те не дали ни шанса на ошибку.
Залп реактивных систем залпового огня "Град" накрыл пункт временной дислокации ВСУ с хирургической точностью. В итоге были уничтожены не только полевые укрепления, но и транспортные средства, а главное — личный состав противника понес серьезные потери.
РСЗО "Град" - советская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 122 мм.
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