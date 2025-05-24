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Стереть с лица земли: артиллерия ВС РФ уничтожает базы противника

Силовые структуры » Военные новости

Расчеты легендарных "Градов" из состава 35-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" нанесли прицельный удар по временной базе украинских формирований.

Артиллеристы 150-й мотострелковой дивизии стреляют по противнику из 152-мм гаубиц "Мста-Б" в Ростовской области
Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Артиллеристы 150-й мотострелковой дивизии стреляют по противнику из 152-мм гаубиц "Мста-Б" в Ростовской области

Все началось с воздушного дозора — беспилотник скрупулезно сканировал местность, выискивая скопления живой силы и техники противника. Координаты были мгновенно переданы артиллеристам, а те не дали ни шанса на ошибку.

Залп реактивных систем залпового огня "Град" накрыл пункт временной дислокации ВСУ с хирургической точностью. В итоге были уничтожены не только полевые укрепления, но и транспортные средства, а главное — личный состав противника понес серьезные потери.

Уточнения

РСЗО "Град" - советская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 122 мм.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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