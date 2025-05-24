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Русская карта: Америка признала право России вести переговоры без мира

2:17
Силовые структуры » Военные новости

Стало известно, что президент США Дональд Трамп фактически дал добро России продолжать переговоры по урегулированию ситуации без требования немедленного прекращения боевых действий.

Дональд Трамп
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

Об этом заявил РИА Новости Тайсукэ Абиру, один из ведущих японских экспертов по России и старший научный сотрудник Фонда мира Сасакавы.

По словам Абиру, Европа и Украина настаивали на ультиматуме для России: 30-дневное перемирие в обмен на отмену масштабных санкций со стороны США. Однако, как подчеркнул эксперт, Трамп выбрал иной путь.

Он решил разделить вопросы нормализации отношений между США и Россией и проблему Украины. Это означает, что даже без достижения соглашения по Украине, диалог между Москвой и Вашингтоном будет продолжаться, а Россия сможет вести переговоры, не останавливая военную операцию.

Абиру, недавно общавшийся с президентом России Владимиром Путиным на дискуссионном клубе "Валдай", утверждает, что Трамп фактически согласился на сценарий, выгодный Москве. Это значит, что Россия продолжит прямой диалог в Стамбуле, начатый 16 мая, без давления со стороны США в виде экономических санкций. Эксперт подчеркнул, что Америка не будет настаивать на своём плане урегулирования конфликта, но и не выйдет из переговоров полностью.

По мнению Абиру, США ждут конкретного результата от российско-украинских переговоров и только тогда могут подключиться к процессу. Президент Путин уже предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий, и стороны даже анонсировали масштабный обмен пленными — 1000 на 1000. Украинская сторона также запросила встречу на высшем уровне, и Россия приняла это предложение к сведению.

Напомним, что Владимир Путин и Дональд Трамп недавно провели более двухчасовой телефонный разговор, в ходе которого обсуждали, в том числе, и украинский кризис. Путин заявил о готовности России работать над будущим мирным договором, а Трамп — о том, что не видит смысла вводить новые санкции против РФ, так как видит шанс на мирное урегулирование.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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