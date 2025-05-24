Русская карта: Америка признала право России вести переговоры без мира

2:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Стало известно, что президент США Дональд Трамп фактически дал добро России продолжать переговоры по урегулированию ситуации без требования немедленного прекращения боевых действий.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Об этом заявил РИА Новости Тайсукэ Абиру, один из ведущих японских экспертов по России и старший научный сотрудник Фонда мира Сасакавы.

По словам Абиру, Европа и Украина настаивали на ультиматуме для России: 30-дневное перемирие в обмен на отмену масштабных санкций со стороны США. Однако, как подчеркнул эксперт, Трамп выбрал иной путь.

Он решил разделить вопросы нормализации отношений между США и Россией и проблему Украины. Это означает, что даже без достижения соглашения по Украине, диалог между Москвой и Вашингтоном будет продолжаться, а Россия сможет вести переговоры, не останавливая военную операцию.

Абиру, недавно общавшийся с президентом России Владимиром Путиным на дискуссионном клубе "Валдай", утверждает, что Трамп фактически согласился на сценарий, выгодный Москве. Это значит, что Россия продолжит прямой диалог в Стамбуле, начатый 16 мая, без давления со стороны США в виде экономических санкций. Эксперт подчеркнул, что Америка не будет настаивать на своём плане урегулирования конфликта, но и не выйдет из переговоров полностью.

По мнению Абиру, США ждут конкретного результата от российско-украинских переговоров и только тогда могут подключиться к процессу. Президент Путин уже предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий, и стороны даже анонсировали масштабный обмен пленными — 1000 на 1000. Украинская сторона также запросила встречу на высшем уровне, и Россия приняла это предложение к сведению.

Напомним, что Владимир Путин и Дональд Трамп недавно провели более двухчасовой телефонный разговор, в ходе которого обсуждали, в том числе, и украинский кризис. Путин заявил о готовности России работать над будущим мирным договором, а Трамп — о том, что не видит смысла вводить новые санкции против РФ, так как видит шанс на мирное урегулирование.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

