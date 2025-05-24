Пушечное мясо: наемник, воевавший за ВСУ, до этого не смог поступить на службу на родине

Австралиец Калеб Лист, успевший повоевать на стороне Украины, сталкивался с неожиданной проблемой — его несколько раз отказывались принять в вооруженные силы Австралии.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Наемник на Украине

Об этом стало известно после расследования РИА Новости, пролившего свет на судьбу одного из иностранных наемников, сражавшихся в рядах ВСУ.

История Листа полна парадоксов. Ещё в феврале 2022 года он с энтузиазмом сообщил в соцсетях о своём решении отправиться на Украину и вступить в Интернациональный легион.

С мая 2023 года австралиец уже числился оператором батальона территориальной обороны 127-й бригады ВСУ и почти два года активно участвовал в боях против российских военных. Казалось бы, человек, мечтавший о военной карьере, должен был получить признание на родине, но вышло ровно наоборот.

Как выяснилось, Лист неоднократно пытался поступить на службу в Силы обороны Австралии (ADF), но каждый раз получал отказ. Не добившись успеха в своей стране, он ещё в феврале 2022 года начал рассматривать альтернативные варианты — например, службу во Французском иностранном легионе.

Об этом он сам написал в Instagram* всего за несколько дней до отъезда на Украину. Тогда Лист ещё не знал, что ему предстоит столкнуться с совсем другой войной — далёкой от романтики локальных конфликтов на Ближнем Востоке или в Афганистане.

По данным российского следствия, Лист активно участвовал в боевых действиях с мая 2023 по февраль 2025 года. Такой опыт не остался безнаказанным: Верховный суд ДНР заочно приговорил австралийца к 14 годам колонии строгого режима. Это не первый случай, когда иностранные наемники получают реальные сроки за участие в конфликте на стороне ВСУ.

Ситуация с Листом ярко иллюстрирует более серьёзную проблему. Минобороны РФ давно заявляет, что Киев использует иностранных боевиков как "пушечное мясо" — людей, которых отправляют на самые опасные участки фронта.

Сами наемники в интервью признавались, что украинское командование фактически бросает их в мясорубку без должной поддержки и координации. Судя по рассказам очевидцев, интенсивность боёв на Украине оказалась для них шоком — здесь не чета привычным "командировкам" в горячие точки Азии и Африки.

В Москве давно говорят о том, что Запад всё глубже вовлекается в украинский конфликт. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прямо указывает, что отправка наемников делает страны НАТО фактическими участниками боевых действий. Министр иностранных дел Сергей Лавров не исключает, что под видом добровольцев на Украину прибывают кадровые военные западных держав. И если для ВСУ это способ временно залатать дыры в армии, то для самих иностранцев — билет в один конец.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Уточнения

Австра́лия — государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов; является шестым государством по площади в мире.

