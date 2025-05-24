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Курский котел: ВСУ пошли на страшный эксперимент

2:25
Силовые структуры » Военные новости

В тени недавних событий на курском направлении вскрылась неприглядная правда о состоянии украинской армии.

ВСУ
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ВСУ

По данным источника РИА Новости в российских силовых структурах, с момента начала отступления из Курской области украинское командование активно применяет тактику "затыкания дыр". Суть этой стратегии сводится к тому, чтобы экстренно "латать дыры" в обороне путём перемешивания личного состава из разных подразделений.

Собеседник агентства подчеркнул, что после сокрушительных неудач в Курской области ВСУ начали лихорадочно перебрасывать войска в приграничные районы, пытаясь хоть как-то стабилизировать разваливающуюся оборону.

Эта чехарда привела к парадоксальной ситуации: бойцы одной и той же бригады одновременно участвовали в боях на нескольких направлениях, а штурмовые группы формировались из военнослужащих, которые раньше и знать друг друга не знали.

Такое "перемешивание" не могло не сказаться на боеспособности украинских сил. Подразделения, собранные из разрозненных частей, держали оборону фактически вслепую — без элементарной координации, предварительной подготовки и боевого слаживания. Солдаты внутри таких "сборных" групп не имели представления о действиях соседей, что многократно повышало хаос на поле боя.

Напомним, переломный момент на курском направлении наступил в марте, когда российские войска перешли в масштабное наступление. Результат не заставил себя ждать: под контроль ВС РФ вернулись город Суджа, а также десятки населённых пунктов, среди которых Гуево и Олешня.

По официальным данным Минобороны России, за всё время боёв в Курской области украинская сторона потеряла свыше 75 тысяч человек — колоссальная цифра, говорящая о размахе и ожесточённости столкновений.

Уже 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских войск. Фактически, это означало крах амбиций Киева в этом секторе фронта. Но, как показывает "тактика затыкания дыр", ВСУ и не думают сдаваться — пусть даже ценой собственного организационного хаоса.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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