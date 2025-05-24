307 спасенных жизней: пленные солдаты ВС РФ вернулись домой

2:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Россия и Украина продолжают обмениваться пленными в рамках достигнутых договоренностей.

Фото: commons.wikimedia.org by Stolbovsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Автобус

На этот раз с территории, подконтрольной Киеву, удалось вернуть еще 307 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, уточнив, что обмен состоялся согласно договоренностям, достигнутым 16 мая в Стамбуле в ходе российско-украинских переговоров.

В ведомстве пояснили, что в ответ на освобождение российских военных украинская сторона получила 307 пленных боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сейчас возвращенные военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается вся необходимая психологическая и медицинская поддержка. В ближайшее время их доставят в Россию, где в медицинских учреждениях Минобороны они пройдут курс лечения и реабилитации.

Это уже второй крупный обмен пленными между сторонами конфликта. Ранее, в рамках первого этапа, Россия вернула 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц, включая мирных жителей Курской области, которые были захвачены украинскими силами. Взамен Киев получил 270 боевиков ВСУ и 120 гражданских украинцев.

Напомним, что решение об обмене пленными в пропорции 1000 на 1000 человек было принято неделю назад на встрече представителей России и Украины в Стамбуле. Эти переговоры стали первыми за последние три года и были инициированы президентом России Владимиром Путиным. Выдвигая предложение о встрече, он выразил надежду, что стороны смогут не только договориться об освобождении пленных, но и приблизиться к соглашению о прекращении огня.

В Минобороны РФ подчеркнули, что процесс обмена пленными будет продолжен, поскольку российская сторона считает это важным шагом к гуманитарному урегулированию конфликта.

Уточнения

Стамбу́л — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны.

