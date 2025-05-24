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Разгром под Отрадным: украинские военные попали в ловушку российских войск

1:12
Силовые структуры » Военные новости

Наступление группировки войск "Восток" ВС РФ набирает обороты.

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Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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После серии успешных операций военные смогли закрепиться на стратегически важных позициях, продолжая теснить противника. Как сообщили в Министерстве обороны России, подразделения "Востока" не только ведут активные боевые действия, но и успешно взламывают укрепленные рубежи Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Особо отмечается, что в минувшую субботу военнослужащие группировки освободили от украинских формирований село Отрадное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Это стало ещё одним доказательством эффективности российской военной стратегии в регионе. По данным Минобороны, российские бойцы не только продвигаются вперёд, но и захватывают значительное количество трофеев, а также берут в плен военнослужащих ВСУ.

В военном ведомстве подчеркнули, что наступление ведётся сразу по нескольким ключевым направлениям. Основные усилия группировки "Восток" сосредоточены на разрушении оборонительных линий противника, дезорганизации его логистических цепочек и деморализации личного состава.

Уточнения

Вооружённые си́лы Украи́ны — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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