Наступление группировки войск "Восток" ВС РФ набирает обороты.
После серии успешных операций военные смогли закрепиться на стратегически важных позициях, продолжая теснить противника. Как сообщили в Министерстве обороны России, подразделения "Востока" не только ведут активные боевые действия, но и успешно взламывают укрепленные рубежи Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Особо отмечается, что в минувшую субботу военнослужащие группировки освободили от украинских формирований село Отрадное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Это стало ещё одним доказательством эффективности российской военной стратегии в регионе. По данным Минобороны, российские бойцы не только продвигаются вперёд, но и захватывают значительное количество трофеев, а также берут в плен военнослужащих ВСУ.
В военном ведомстве подчеркнули, что наступление ведётся сразу по нескольким ключевым направлениям. Основные усилия группировки "Восток" сосредоточены на разрушении оборонительных линий противника, дезорганизации его логистических цепочек и деморализации личного состава.
Вооружённые си́лы Украи́ны — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.
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