Негде спрятаться: российские беспилотники вскрыли тайник с боеприпасами Украины

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Министерство обороны России рассказало о военной операции, которая стала ещё одним ударом по логистике украинских войск.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Удары по энергетике

На этот раз целью российских военных стал крупный склад боеприпасов противника, расположенный в районе населённого пункта Шевченко на донецком направлении. Именно здесь, в глубине лесополосы, украинские силы хранили запасы вооружения и снарядов, необходимые для продолжения сопротивления.

Уничтожение объекта было поручено специалистам Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ "Рубикон". Их главное оружие — FPV-дроны (дрон "камикадзе"), способные с хирургической точностью поражать цели даже в самых труднодоступных местах.

Уточнения

FPV — англоязычное понятие, в виде аббревиатуры используемое для определения технических устройств, способных передавать окружающую их физическую реальность удаленному оператору в качестве виртуальной реальности.

