Министерство обороны России рассказало о военной операции, которая стала ещё одним ударом по логистике украинских войск.
На этот раз целью российских военных стал крупный склад боеприпасов противника, расположенный в районе населённого пункта Шевченко на донецком направлении. Именно здесь, в глубине лесополосы, украинские силы хранили запасы вооружения и снарядов, необходимые для продолжения сопротивления.
Уничтожение объекта было поручено специалистам Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ "Рубикон". Их главное оружие — FPV-дроны (дрон "камикадзе"), способные с хирургической точностью поражать цели даже в самых труднодоступных местах.
FPV — англоязычное понятие, в виде аббревиатуры используемое для определения технических устройств, способных передавать окружающую их физическую реальность удаленному оператору в качестве виртуальной реальности.
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