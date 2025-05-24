Путь к спасению: Россия продолжает освобождение Донбасса

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Российская армия продолжает уверенное наступление на Донбассе.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Бойцы армии РФ

Очередной победой стало освобождение села Отрадное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Министерство обороны РФ рассказало о штурме и водружении российских флагов над освобождённой территорией, подтвердив, что контроль над этим стратегически важным населённым пунктом полностью перешёл к российским военнослужащим.

По данным военного ведомства, операцию провели бойцы 29-й гвардейской армии группировки войск "Восток". Штурмовые подразделения, усиленные мощной артиллерийской поддержкой и беспилотной авиацией, провели молниеносную атаку, к которой украинские формирования оказались не готовы. В Минобороны подчеркнули, что российские военные действовали решительно и слаженно: стремительный рывок застал противника врасплох, и он не смог оказать должного сопротивления.

На опубликованных МО кадрах видно, как российские штурмовики, прозванные "забайкальцами", идут в атаку под прикрытием артиллерийского огня и ударов с воздуха. Беспилотники обеспечивали разведывательную поддержку, выявляя очаги сопротивления ВСУ, а самоходные орудия в это время вели прицельный огонь по укреплениям противника. В итоге украинские военные были выдавлены из Отрадного, бросив позиции и тяжёлую технику.

Уточнения

Министерство обороны Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны.

