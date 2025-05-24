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1:18
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает громить украинские войска на донецком направлении.

сво
Фото: www.vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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По данным Министерства обороны РФ, только за последние сутки в зоне ответственности группировки войск "Южная" Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 280 военнослужащих и огромное количество военной техники.

Как сообщили в военном ведомстве, мощные удары были нанесены сразу по нескольким ключевым районам Донецкой Народной Республики (ДНР), где ВСУ пытались закрепиться и провести контратаки. Под прицел попали сразу три механизированные бригады, а также горно-штурмовая и аэромобильная части ВСУ. Эти элитные подразделения считались наиболее боеспособными и были стянуты Киевом для контрнаступления в районах Звановки, Северска, Серебрянки и Константиновки.

Минобороны РФ опубликовало детали операции, из которых становится ясно, что российская армия действовала с хирургической точностью. Противник лишился:

  • Четырех боевых бронированных машин.
  • Десяти автомобилей.
  • Двух орудий полевой артиллерии. 
  • Станции радиоэлектронной борьбы.
  • Целого склада боеприпасов.

Уточнения

Радиоэлектронная борьба (РЭБ) — разновидность вооружённой борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями (радиопомехами) на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки противника в целях изменения качества циркулирующей в них военной информации, защита своих систем от аналогичных воздействий, а также изменение условий (свойств среды) распространения радиоволн.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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