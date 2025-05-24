Российская армия продолжает громить украинские войска на донецком направлении.
По данным Министерства обороны РФ, только за последние сутки в зоне ответственности группировки войск "Южная" Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 280 военнослужащих и огромное количество военной техники.
Как сообщили в военном ведомстве, мощные удары были нанесены сразу по нескольким ключевым районам Донецкой Народной Республики (ДНР), где ВСУ пытались закрепиться и провести контратаки. Под прицел попали сразу три механизированные бригады, а также горно-штурмовая и аэромобильная части ВСУ. Эти элитные подразделения считались наиболее боеспособными и были стянуты Киевом для контрнаступления в районах Звановки, Северска, Серебрянки и Константиновки.
Минобороны РФ опубликовало детали операции, из которых становится ясно, что российская армия действовала с хирургической точностью. Противник лишился:
Радиоэлектронная борьба (РЭБ) — разновидность вооружённой борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями (радиопомехами) на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки противника в целях изменения качества циркулирующей в них военной информации, защита своих систем от аналогичных воздействий, а также изменение условий (свойств среды) распространения радиоволн.
Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.