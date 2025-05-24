Суточные потери: ВС РФ перемалывает сотни боевиков ВСУ на Юге

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает громить украинские войска на донецком направлении.

Фото: www.vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ сво

По данным Министерства обороны РФ, только за последние сутки в зоне ответственности группировки войск "Южная" Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 280 военнослужащих и огромное количество военной техники.

Как сообщили в военном ведомстве, мощные удары были нанесены сразу по нескольким ключевым районам Донецкой Народной Республики (ДНР), где ВСУ пытались закрепиться и провести контратаки. Под прицел попали сразу три механизированные бригады, а также горно-штурмовая и аэромобильная части ВСУ. Эти элитные подразделения считались наиболее боеспособными и были стянуты Киевом для контрнаступления в районах Звановки, Северска, Серебрянки и Константиновки.

Минобороны РФ опубликовало детали операции, из которых становится ясно, что российская армия действовала с хирургической точностью. Противник лишился:

Четырех боевых бронированных машин.

Десяти автомобилей.

Двух орудий полевой артиллерии.

Станции радиоэлектронной борьбы.

Целого склада боеприпасов.

Уточнения

Радиоэлектронная борьба (РЭБ) — разновидность вооружённой борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями (радиопомехами) на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки противника в целях изменения качества циркулирующей в них военной информации, защита своих систем от аналогичных воздействий, а также изменение условий (свойств среды) распространения радиоволн.

