155 жизней за сутки: Россия стерла с лица земли ударные бригады ВСУ на Харьковщине

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По данным Министерства обороны РФ, в зоне ответственности группировки войск "Север" украинская сторона потеряла более 155 военнослужащих и колоссальное количество военной техники.

Фото: commons.wikimedia.org by Ольги Балашовой, Вадима Савицкого, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Фагот - Контрольная проверка курсантов Учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии 02

Как сообщили в Минобороны, российские военные нанесли точные удары по скоплениям живой силы и техники сразу пяти украинских бригад — двух десантно-штурмовых, пехотной бригады, штурмового полка и бригады территориальной обороны.

Удары были нанесены в районах населённых пунктов Юнаковка, Бессаловка, Мирополье Сумской области и Рубленое Харьковской области.

Уточнения

Си́лы территориа́льной оборо́ны Вооружённых сил Украи́ны — отдельный род сил Вооружённых сил Украины, на который возлагается организация, подготовка и выполнение задач территориальной обороны.

