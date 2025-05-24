155 жизней за сутки: Россия стерла с лица земли ударные бригады ВСУ на Харьковщине

По данным Министерства обороны РФ, в зоне ответственности группировки войск "Север" украинская сторона потеряла более 155 военнослужащих и колоссальное количество военной техники.
Как сообщили в Минобороны, российские военные нанесли точные удары по скоплениям живой силы и техники сразу пяти украинских бригад — двух десантно-штурмовых, пехотной бригады, штурмового полка и бригады территориальной обороны.
Удары были нанесены в районах населённых пунктов Юнаковка, Бессаловка, Мирополье Сумской области и Рубленое Харьковской области.
Си́лы территориа́льной оборо́ны Вооружённых сил Украи́ны — отдельный род сил Вооружённых сил Украины, на который возлагается организация, подготовка и выполнение задач территориальной обороны.
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