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Слепая армия: Россия нанесла удар по управлению ВСУ на юге Украины

Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает методично уничтожать не только живую силу противника, но и саму возможность Украины вести боевые действия.

Мотострелковая дивизия
Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мотострелковая дивизия

По данным Министерства обороны РФ, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли сокрушительный удар по ключевым формированиям ВСУ на юге страны. За последние сутки уничтожено до 70 украинских боевиков и полностью выведены из строя важные элементы военной инфраструктуры противника.

Как сообщили в Минобороны, российские военные атаковали сразу пять бригад ВСУ:

  • Горно-штурмовую бригаду 
  • Две бригады береговой обороны 
  • Бригаду территориальной обороны 
  • Бригаду нацгвардии

Удары были нанесены по районам Малая Токмачка (Запорожская область), Марьевка (Днепропетровская область), Тягинка, Токаревка и Зеленовка (Херсонская область). 

Кроме этого уничтожено: 

  • Два артиллерийских орудия 
  • Две станции радиоэлектронной борьбы 
  • Восемь автомобилей 

Уточнения

Национальная гвардия Украины — воинское формирование c правоохранительными функциями, входит в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначено для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов граждан Украины.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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