Слепая армия: Россия нанесла удар по управлению ВСУ на юге Украины

Российская армия продолжает методично уничтожать не только живую силу противника, но и саму возможность Украины вести боевые действия.

Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мотострелковая дивизия

По данным Министерства обороны РФ, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли сокрушительный удар по ключевым формированиям ВСУ на юге страны. За последние сутки уничтожено до 70 украинских боевиков и полностью выведены из строя важные элементы военной инфраструктуры противника.

Как сообщили в Минобороны, российские военные атаковали сразу пять бригад ВСУ:

Горно-штурмовую бригаду

Две бригады береговой обороны

Бригаду территориальной обороны

Бригаду нацгвардии

Удары были нанесены по районам Малая Токмачка (Запорожская область), Марьевка (Днепропетровская область), Тягинка, Токаревка и Зеленовка (Херсонская область).

Кроме этого уничтожено:

Два артиллерийских орудия

Две станции радиоэлектронной борьбы

Восемь автомобилей

Уточнения

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