Российская армия продолжает методично уничтожать не только живую силу противника, но и саму возможность Украины вести боевые действия.
По данным Министерства обороны РФ, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли сокрушительный удар по ключевым формированиям ВСУ на юге страны. За последние сутки уничтожено до 70 украинских боевиков и полностью выведены из строя важные элементы военной инфраструктуры противника.
Как сообщили в Минобороны, российские военные атаковали сразу пять бригад ВСУ:
Удары были нанесены по районам Малая Токмачка (Запорожская область), Марьевка (Днепропетровская область), Тягинка, Токаревка и Зеленовка (Херсонская область).
Кроме этого уничтожено:
Национальная гвардия Украины — воинское формирование c правоохранительными функциями, входит в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначено для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов граждан Украины.
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