Огненный мешок: Восточная группировка ВС РФ нанесла существенный удар по ВСУ

По данным Минобороны России за минувшие сутки, Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли тяжелейшие потери в зоне ответственности российской группировки войск "Восточная".

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ВСУ

Цифры шокируют: свыше 200 украинских военных выбыли из строя. Семь единиц бронетехники, включая боевые бронированные машины, были уничтожены или захвачены.

Также были выведены из строя семь автомобилей, что значительно ослабило логистические и маневренные возможности ВСУ на этом направлении. Так же - из строя выведены три орудия полевой артиллерии, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Уточнения

Радиоэлектронная борьба (РЭБ) — разновидность вооружённой борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями (радиопомехами) на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки противника в целях изменения качества циркулирующей в них военной информации, защита своих систем от аналогичных воздействий, а также изменение условий (свойств среды) распространения радиоволн.

