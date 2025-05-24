За последние 24 часа российские силы противовоздушной обороны (ПВО) нанесли сокрушительный удар по воздушным амбициям Киева.
Согласно официальным данным Минобороны России, украинский истребитель МиГ-29 был сбит. В сводке российского военного ведомства раскрываются детали воздушного противостояния.Три управляемые авиабомбы JDAM, сделанные в США, были перехвачены и обезврежены российскими расчетами ПВО. Семь реактивных снарядов HIMARS — той самой системы залпового огня, которую Запад так гордился, поставляя её Киеву, — тоже не достигли своих целей.
Российские военные буквально "закрыли небо", отразив массированный удар. И главный гвоздь программы — 174 украинских беспилотника самолетного типа нашли свой последний приют в украинской же степи.
Оперативно-тактическая авиация России, БПЛА и артиллерия нанесли точечные удары по следующим целям:
МиГ-29 — советский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в 1970-х годах в Опытном конструкторском бюро имени А. И. Микояна.
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