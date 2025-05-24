Запретная территория: Америка захотела скрыть нечто в Пентагоне от мира

Министерство обороны США вело новые правила безопасности, которые существенно ограничивают доступ представителей средств массовой информации на территорию ведомства.

Фото: commons.wikimedia.org by La Citta Vita, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пентагон

Теперь журналисты не смогут свободно перемещаться по зданию, Пентагона включая офис главы министерства Пита Хегсета. Эти меры приняты в целях предотвращения утечек секретной информации, что стало особенно актуально после недавнего скандала с обсуждением военных операций в мессенджере.

В официальном документе, опубликованном на сайте Пентагона, говорится, что обновлённые меры безопасности необходимы для минимизации рисков случайного или несанкционированного разглашения конфиденциальной информации штатными и внештатными журналистами.

Отныне представители прессы не имеют права без специального разрешения и сопровождения входить в личные рабочие зоны ключевых фигур, включая офис министра обороны Хегсета и помещения Объединённого штаба. Кроме того, доступ журналистов в спортивный центр министерства обороны полностью запрещён.

Любые другие зоны здания Пентагона теперь также открыты для прессы лишь в сопровождении уполномоченных лиц. Новые правила вступили в силу немедленно после публикации документа. Усиление мер кибербезопасности в американских госструктурах стало реакцией на скандал, связанный с использованием мессенджера Signal высокопоставленными чиновниками. Выяснилось, что в этом приложении обсуждалась информация, относившаяся к государственной тайне.

Напомним, главный редактор издания Atlantic Джеффри Голдберг недавно рассказал, что получил неожиданное приглашение в чат Signal 11 марта. Тема группы под названием "Хуситы ПК тесная группа" касалась обсуждения ударов по движению "Ансар Алла" (хуситам) в Йемене.

Как утверждает Голдберг, в этой беседе участвовали вице-президент США Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет, советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц и другие ответственные лица. Чиновники впоследствии подтвердили своё присутствие в чате, но категорически отрицали передачу секретных данных через мессенджер.

Уточнения

Пи́тер (Пит) Бра́йан Хе́гсет — американский военный деятель, телеведущий, автор, офицер Национальной гвардии. Министр обороны США с 25 января 2025 года.

