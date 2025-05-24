Запретная территория: Америка захотела скрыть нечто в Пентагоне от мира

Министерство обороны США вело новые правила безопасности, которые существенно ограничивают доступ представителей средств массовой информации на территорию ведомства.
Теперь журналисты не смогут свободно перемещаться по зданию, Пентагона включая офис главы министерства Пита Хегсета. Эти меры приняты в целях предотвращения утечек секретной информации, что стало особенно актуально после недавнего скандала с обсуждением военных операций в мессенджере.
В официальном документе, опубликованном на сайте Пентагона, говорится, что обновлённые меры безопасности необходимы для минимизации рисков случайного или несанкционированного разглашения конфиденциальной информации штатными и внештатными журналистами.
Отныне представители прессы не имеют права без специального разрешения и сопровождения входить в личные рабочие зоны ключевых фигур, включая офис министра обороны Хегсета и помещения Объединённого штаба. Кроме того, доступ журналистов в спортивный центр министерства обороны полностью запрещён.
Любые другие зоны здания Пентагона теперь также открыты для прессы лишь в сопровождении уполномоченных лиц. Новые правила вступили в силу немедленно после публикации документа. Усиление мер кибербезопасности в американских госструктурах стало реакцией на скандал, связанный с использованием мессенджера Signal высокопоставленными чиновниками. Выяснилось, что в этом приложении обсуждалась информация, относившаяся к государственной тайне.
Напомним, главный редактор издания Atlantic Джеффри Голдберг недавно рассказал, что получил неожиданное приглашение в чат Signal 11 марта. Тема группы под названием "Хуситы ПК тесная группа" касалась обсуждения ударов по движению "Ансар Алла" (хуситам) в Йемене.
Как утверждает Голдберг, в этой беседе участвовали вице-президент США Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет, советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц и другие ответственные лица. Чиновники впоследствии подтвердили своё присутствие в чате, но категорически отрицали передачу секретных данных через мессенджер.
Пи́тер (Пит) Бра́йан Хе́гсет — американский военный деятель, телеведущий, автор, офицер Национальной гвардии. Министр обороны США с 25 января 2025 года.
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