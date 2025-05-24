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Крылатая защита: Белоруссия усиливает небо неуязвимыми комплексами

1:41
Силовые структуры » Военные новости

На выставке MILEX-2025 в Минске заместитель министра обороны Белоруссии по вооружению, Андрей Федин, поделился с РИА Новости планами страны по укреплению армии.

ТОР М2
Фото: commons.wikimedia.org by Соколрус, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ТОР М2

По его словам, в этом году республика продолжит получать долгожданные зенитные ракетные комплексы "Тор-М2" из России. Это не единственное пополнение в арсенале белорусских военных: ожидается также прибытие самолетов Су-30СМ-2 и вертолетов Ми-35М.

Андрей Федин отметил, что все эти поставки — результат ранее заключенных контрактов, направленных на усиление обороноспособности страны. Белоруссия активно модернизирует свои вооруженные силы, и новое вооружение играет в этом процессе ключевую роль.

Особенно важно, что комплексы "Тор-М2", которые уже начали поступать в конце прошлого года, были доработаны российскими специалистами с учетом опыта их применения в зоне специальной военной операции (СВО). Это делает их еще более эффективными в современных реалиях.

Напомним, в декабре прошлого года Минобороны Белоруссии официально объявило о прибытии очередной батареи "Тор-М2". Эти комплексы высоко ценятся за способность защищать небо от воздушных угроз, включая крылатые ракеты и беспилотники.

Теперь, по словам Андрея Федина, поставки продолжатся, укрепляя противовоздушную оборону страны. Помимо "Торов", белорусская армия получит современные истребители и ударные вертолеты, что серьезно повысит боеготовность войск.

Уточнения

"Тор" - советский и российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) малой дальности для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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