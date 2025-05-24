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Немецкий сапог: Германия раскрыла планы об отправке Бундесвера на Украину

Силовые структуры » Военные новости

По словам Министра обороны Германии Бориса Писториуса, Германия готова рассмотреть отправку военных на Украину.

Бундесвер
Фото: .dvidshub.net by U.S. Army photo by Sgt. Kris Bonet, 24th Press Camp Headquarters, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бундесвер

Однако, но только при одном условии: если какая-либо международная организация выдаст официальный мандат на размещение именно миротворческого контингента. Иными словами, самодеятельность тут не прокатит — нужен коллективный мандат, согласованный на высшем уровне.

Ещё в 2024 году Служба внешней разведки РФ предупреждала: Запад под видом "миротворцев" готовит фактическую оккупацию Украины силами до 100 тысяч военных.

Дмитрий Песков тогда чётко расставил точки над "i", напомнив, что любое размещение иностранных сил возможно только с согласия всех сторон конфликта. То есть без зелёного света Москвы речь идёт лишь о пустых угрозах.

В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung Писториус фактически дал понять, что даже бундестагу понадобится серьёзное основание, чтобы одобрить участие немецких военных. "Сначала прекращение огня, потом — разговор о мандате", резюмировал он, фактически поставив крест на всех разговорах о "близкой отправке войск".

По его словам, Германия совместно с "коалицией желающих" (куда входят Франция, Британия, Италия и Польша) лишь теоретизирует на эту тему, но консенсуса пока нет.

Однако есть нюанс: французский президент Эммануэль Макрон уже подливает масла в огонь. В конце марта он обмолвился, что часть стран коалиции всерьёз обсуждает отправку на Украину неких "сил сдерживания" — причём не миротворцев, а настоящих боевых подразделений.

Сергей Лавров ещё в начале марта дал понять: Москва не видит возможности для компромисса по миротворцам. Более того, в МИД РФ убеждены — едва Запад введёт войска, все разговоры о мирных переговорах станут бессмысленными. "Миротворцы" просто создадут "факты на земле", после чего у Запада появится "законный" повод эскалировать конфликт ещё больше. 

Уточнения

Бундесве́р — вооружённые силы Федеративной Республики Германия (Германии).

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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