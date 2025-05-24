Демократии больше не будет: Америка заканчивает воевать

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В стенах военной академии Вест-Пойнт прозвучали слова, которые взорвали всю риторику последних десятилетий.

Фото: commons.wikimedia.org by Photographer’s Mate 1st Class Arlo K. Abrahamson., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ирак

Президент США Дональд Трамп чётко обозначил новый вектор американской военной политики: армия отныне не будет заниматься культурной инженерией под видом "распространения демократии".

Выступая перед курсантами на торжественной церемонии, которую в прямом эфире транслировал Белый дом, Трамп рубанул с плеча: задача военных — не насаждать "правильные" ценности силой оружия, а доминировать и уничтожать реальные угрозы для США.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

