В стенах военной академии Вест-Пойнт прозвучали слова, которые взорвали всю риторику последних десятилетий.
Президент США Дональд Трамп чётко обозначил новый вектор американской военной политики: армия отныне не будет заниматься культурной инженерией под видом "распространения демократии".
Выступая перед курсантами на торжественной церемонии, которую в прямом эфире транслировал Белый дом, Трамп рубанул с плеча: задача военных — не насаждать "правильные" ценности силой оружия, а доминировать и уничтожать реальные угрозы для США.
До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
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