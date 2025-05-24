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Война будущего уже началась: Трамп анонсировал масштабные изменения ВС США

1:07
Силовые структуры » Военные новости

Президент США Дональд Трамп выступил перед курсантами и гостями на торжественной церемонии, трансляцию которой вёл Белый дом.

Дональд Трамп
Фото: Donald Trump by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

Центральной темой его речи стало изучение современных методов ведения боевых действий, а в качестве яркого примера он привёл Украину.

По мнению Трампа, американская армия активно исследует новые тактики и технологии, применяемые в зонах конфликтов, и делает это с большим вниманием. "Мы столкнулись с совершенно иным подходом к ведению войны, аналогов которому не было в нашей истории", — констатировал он.

Особое внимание президент США уделил стремительно развивающимся беспилотным технологиям. Дроны, способные с высокой точностью поражать цели на невероятной скорости, по словам Трампа, стали настоящим откровением для военных стратегов.

Сам глава государства назвал процесс изучения этих новшеств "ужасной вещью", подчёркивая тем самым сложность и беспрецедентность вызовов, с которыми столкнулось современное военное дело. 

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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