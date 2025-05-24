Русские шпионы: Трамп обвинил Россию в краже военных наработок при Обаме

Президент США Дональд Трамп сделал сенсационное заявление о том, что Америка не только разработала гиперзвуковые ракеты, но и приступила к их массовому производству.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Российская ракета

Об этом он объявил на торжественной церемонии в военной академии Вест-Пойнт, трансляцию которой вёл Белый дом.

По словам Трампа, США являются родоначальниками этих передовых вооружений, но в прошлом произошла неприятная история. Он утверждает, что чертежи американских гиперзвуковых ракет были похищены во времена президентства Барака Обамы. Трамп прямо обвинил Россию в краже секретных разработок, отметив, что это событие стало серьёзным ударом по безопасности США. "Что-то плохое произошло", — подчеркнул американский лидер.

Однако Москва уже не в первый раз отвергает подобные обвинения. Ещё ранее, когда Трамп заявлял о краже чертежей "супер-пупер-ракеты" (так он ласково называет американские разработки), пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков парировал эти высказывания весьма уверенно.

Он заявил, что у России есть не только свои собственные передовые ракеты, но и целые системы гиперзвукового оружия, не имеющие аналогов в мире.

Здесь стоит напомнить, что на сегодняшний день Россия уверенно лидирует в сфере гиперзвуковых технологий.

В российских войсках такое оружие уже стоит на вооружении и даже применялось в реальных боевых действиях. В арсенале РФ числятся сразу несколько разработок: "Циркон" (ракета морского базирования, способная менять траекторию полёта и уничтожать цели на невероятных скоростях), "Кинжал" (гиперзвуковой авиационный комплекс, фактически неуловимый для ПВО противника) и "Авангард" (шахтная система, несущая боеголовки со скоростью более 27 Махов).

По иронии, именно США до недавнего времени отставали от России и Китая в этой области. Теперь же Трамп уверяет мир, что Америка не просто догнала, но и начала массовое производство "гиперзвуковых монстров".

Уточнения

Бара́к Хуссе́йн Оба́ма II — американский государственный и политический деятель, 44-й президент США с 20 января 2009 по 20 января 2017.

