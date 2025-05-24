Война без правил: ЕС решился на немыслимое ради Украины

2:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Лидеры Европейского Союза лихорадочно разрабатывают запасной план поставок оружия Украине — и речь идет о неожиданном повороте, который может изменить ход конфликта.

Фото: flickr.com by willehardGD, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг ЕС и США

По данным Bloomberg, ссылающегося на источники в ЕС, европейцы готовы начать массовые закупки американского вооружения, чтобы затем переправить его Киеву. Причина такого шага проста: президент США Дональд Трамп все чаще дает понять, что может свернуть прямую военную помощь Украине.

Фактически, Европа оказалась перед сложнейшим выбором. С одной стороны, Запад продолжает декларировать поддержку Киева, с другой — у Евросоюза нет ни достаточных запасов оружия, ни промышленных мощностей, чтобы производить его в нужных объемах.

Именно поэтому взоры европейских политиков все чаще обращаются за океан — к американским арсеналам. По сути, Европа готова раскошелиться на дорогие поставки из США, лишь бы не допустить провала украинской стратегии.

Но это не единственный сюрприз, который готовит Запад. Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился информацией, вызвавшей шок в дипломатических кругах: лидеры ЕС тайно договорились с Украиной о радикальном увеличении численности армии.

По новому соглашению, Киев должен не просто нарастить военные силы до миллиона человек — это количество военных Украина обязуется сохранить даже после окончания конфликта. И самое интересное: все расходы на содержание такой армии ЕС берет на себя.

Москва уже предупредила Запад о последствиях таких шагов. В Кремле не раз подчеркивали: бесконечные поставки вооружений лишь затягивают конфликт, не меняя его сути. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что НАТО уже сейчас напрямую участвует в противостоянии — не только отправляя танки и снаряжение, но и занимаясь подготовкой украинских военных кадров. По мнению России, это лишь втягивает альянс в горячую фазу конфликта.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

