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Причина тряски: Финляндия испугалась сопровождения теневого флота России

2:15
Силовые структуры » Военные новости

Балтийский регион стал зоной особого беспокойства для Финляндии.

Флаг Финляндии
Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Финляндии

По словам министра обороны страны Антти Хяккянена, Россия начала беспрецедентную военную активность в акватории Финского залива.

Впервые Москва задействовала военные корабли и авиацию для сопровождения танкеров "теневого флота", судов, которые обходят западные санкции. Фактив стал тревожным звоночком для Хельсинки — теперь военные корабли и истребители НАТО вынуждены отслеживать каждый шаг России в узком Финском заливе.

Всё началось с заявлений коммодора Марко Лааксонена, который ещё в марте предупредил: Финляндия не видит в этих действиях прямой угрозы, но риск инцидентов зашкаливает. "Представьте себе: танкер под российским флагом идёт в нейтральных водах, а рядом наши военные корабли, немецкие и шведские суда. Стоит одному снаряду случайно выстрелить — и мы получим полномасштабный конфликт", — фактически описал Лааксонен худший сценарий.

Вечером 23 мая Минобороны Финляндии официально подтвердило нарушение воздушного пространства двумя российскими военными самолётами у побережья города Порвоо.

Министр Хяккянен не скрывал тревоги: "Мы со всей серьёзностью относимся к предполагаемому нарушению границ. Ведётся расследование, но ясно одно: Россия испытывает нас на прочность".

Это не первый "звонок". 14 мая эстонские пограничники попытались остановить в международных водах танкер Jaguar — и получили жёсткий отпор от России. Су-35 сопроводили судно, показав Западу: Москва не позволит вмешиваться в свою "теневую логистику".

Теперь Финляндия, проводящая совместные учения Narrow Waters с Германией, Швецией и Эстонией, всё больше напоминает передовую линию обороны НАТО.

Параллельно вскрылся и другой скандал: в декабре 2024 года был повреждён стратегический подводный кабель EstLink2, связывающий Финляндию с Эстонией. Тогда в аварии обвинили танкер Eagle S из "теневого флота" России.

Уточнения

Антти Эдвард Хяккянен - финский политический и государственный деятель. Вице-председатель партии "Национальная коалиция". Министр обороны Финляндии с 20 июня 2023 года. Является депутатом эдускунты с 2015 года. В прошлом — министр юстиции Финляндии (2017-2019).

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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