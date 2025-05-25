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Массированный ракетный удар по территории Украины

2:14
Силовые структуры » Военные новости

В ночь на 25 мая Россия нанесла массированный удар по объектам на территории Украины.

Удары по энергетике
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Удары по энергетике

Атака последовала после серии украинскихвоздушных атак с применением беспилотников, в результате которых в последние дни временно было приостановлено авиасообщение в нескольких регионах Центральной России.

Согласно украинским источникам, были зафиксированы удары в различных регионах, включая Киев, Чернигов, Тернополь, Сумы, Житомир, Днепропетровскую область, Харьков, Конотоп, Чугуев, Шостку, а также в большинстве областей страны, кроме Закарпатской. Удары были направлены по объектам военной и инфраструктурной значимости. По информации, всего было выпущено 367 единиц воздушных средств поражения, в том числе 69 ракет различных типов:

  • 55 крылатых ракет морского и воздушного базирования ("Калибр", Х-101);
  • 1 крылатая ракета Х-22;
  • 4 управляемых ракеты Х-59/69;
  • 9 баллистических ракет ("Искандер-М"/KN-23);
  • 298 ударных БПЛА типа "Герань" и других моделей.

В ответ, в ночь с 20:00 до 7:00, украинские беспилотники атаковали объекты в России. По российским данным, было запущено 205 БПЛА самолетного типа. Сообщается о пролетах и атаках в Орловской (24 БПЛА), Тульской (20), Калужской (19), Московской (15) областях. Были временно приостановлены рейсы в аэропортах Москвы и ряда регионов. В Тульской области сообщается о повреждении жилого дома. Жертв нет.

В Тульской области накануне также сообщалось об атаке на химическое предприятие "НАК АЗОТ".

На фоне обострения, остаётся под вопросом проведение третьего этапа обмена пленными (1000 на 1000), после которого, по информации некоторых источников, стороны могли приступить к обсуждению условий возможного прекращения огня.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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