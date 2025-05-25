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По расписанию: дроны, российская ответка и снова — возмущение Киева

1:24
Силовые структуры » Военные новости

Экс-президент Украины Владимир Зеленский стал удивительно предсказуем.

взрыв
Фото: flickr.com by NASA/Joel Kowsky, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
взрыв

Сначала отправляет сотни дронов в сторону Москвы, а потом — как по шаблону — выходит с заявлениями о том, как несправедливо, что по Украине прилетает ответ.

Что действительно изменилось — так это реакция окружающих. Всё больше стран перестают играть по сценарию офиса Зеленского. Даже Вашингтон, похоже, устал делать вид, что не замечает этих "случайных совпадений" между массированными атаками БПЛА и последующим эмоциональным спичем из Киева.

Сегодняшнее заявление украинского президента лишь подтверждает догадки: серия дроновых атак была спланированной провокацией, чтобы вызвать резкий ответ от Москвы и создать очередную трагедию, которую можно было бы использовать в медиапространстве. Приём, проверенный: за последние три года работал не раз. Только вот теперь — похоже, сломался.

А что же сам Зеленский? Выступил с классикой жанра:
"Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет Путина. Надо ввести новые санкции против России, которые точно помогут".

"Ещё немного санкций" — и вот оно, спасение, уверен он.
А между тем, пока дроны летают, ракеты падают, а в ОПУ продолжают играть в геополитику.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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