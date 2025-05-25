Анкара торжествует: США уходят из Сирии, Турция забирает всё

2:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В недрах турецких органов безопасности зреет сенсационная информация, которую поспешила обнародовать проправительственная газета Türkiye.

Фото: commons.wikimedia.org by Elisha Dawkins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Армия США

Согласно источникам издания, США готовы кардинально пересмотреть своё военное присутствие в Сирии. План американцев прост, но радикален: сворачивание большинства военных баз и оставление всего одного символического опорного пункта на территории арабской республики.

По сути, Вашингтон признаёт, что многолетнее пребывание его войск на сирийской земле теряет всякий смысл. Источники в Анкаре убеждены, что президент Дональд Трамп больше не видит стратегической выгоды в том, чтобы держать американский контингент на Ближнем Востоке. Более того, он всерьёз опасается, что дальнейшее затягивание военного участия в региональных конфликтах неизбежно приведёт США к новым проблемам, причём весьма серьёзного масштаба.

Не стоит забывать, что Турция с самого начала выступала за самостоятельное разрешение конфликтов в регионе, без вмешательства извне. Анкара последовательно проводила линию на то, чтобы ближневосточные страны сами разбирались со своими проблемами, не рассчитывая на "старших братьев" в лице США или Евросоюза. И теперь, похоже, американцы готовы прислушаться к этой позиции, особенно на фоне растущих угроз со стороны Ирана.

Ведь в случае провала переговоров по ядерной программе Тегерана Штаты могут быть втянуты в ещё одну военную авантюру, а этого Белый дом допустить не может.

Источники в турецких органах безопасности также намекают, что грядущая встреча президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа способна разомкнуть узел ключевых противоречий вокруг Сирии.

Напомним, с 2014 года США и их союзники под предлогом борьбы с запрещённой в России террористической группировкой ИГ* ввели войска на север Сирии, демонстративно игнорируя мнение официального Дамаска. На пике своего военного присутствия западная коалиция развернула там 24 полноценные базы и четыре командных штаба. Теперь всё это, судя по утечкам, готовится к консервации.

* Террористическая организация, запрещена в России

Уточнения

Си́рия — государство на Ближнем Востоке. Граничит с Ливаном и Израилем на юго-западе, с Иорданией на юге, с Ираком на востоке и с Турцией на севере.

