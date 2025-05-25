Раздавленные превосходящей силой: как группировка Запад перемалывает ВСУ

1:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

По последним данным Министерства обороны Российской Федерации, подразделения группировки войск "Запад" успешно провели военную операцию, захватив более выгодные рубежи и позиции.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Бойцы армии РФ

В результате точечных ударов было нанесено поражение ключевым формированиям украинской армии — двум механизированным бригадам, пяти бригадам территориальной обороны и одной бригаде национальной гвардии. Бои проходили в нескольких ключевых районах Харьковской области и Донецкой Народной Республики.

Среди них — Купянск, Ольговка, Песчаное, Новосергеевка, Андреевка, Долгенькое и Петро-Ивановка, а также Красный Лиман и Кировск.

По информации Минобороны РФ, украинские силы понесли серьезные потери. Сообщается, что в ходе столкновений ВСУ недосчитались до 230 военнослужащих. Материальный ущерб также оказался внушительным: уничтожены две единицы бронетехники, включая американский бронетранспортер М113, 19 автомобилей и три артиллерийских орудия.

Особо отмечается уничтожение станции радиоэлектронной борьбы "Квертус", что значительно ослабило возможности украинской армии по противодействию средствам связи и разведки противника. Кроме того, был ликвидирован важный склад боеприпасов, лишив ВСУ части стратегических запасов.

Уточнения

Радиоэлектронная борьба (РЭБ) — разновидность вооружённой борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями (радиопомехами) на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки противника в целях изменения качества циркулирующей в них военной информации, защита своих систем от аналогичных воздействий, а также изменение условий (свойств среды) распространения радиоволн.

