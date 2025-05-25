По последним данным Министерства обороны Российской Федерации, подразделения группировки войск "Запад" успешно провели военную операцию, захватив более выгодные рубежи и позиции.
В результате точечных ударов было нанесено поражение ключевым формированиям украинской армии — двум механизированным бригадам, пяти бригадам территориальной обороны и одной бригаде национальной гвардии. Бои проходили в нескольких ключевых районах Харьковской области и Донецкой Народной Республики.
Среди них — Купянск, Ольговка, Песчаное, Новосергеевка, Андреевка, Долгенькое и Петро-Ивановка, а также Красный Лиман и Кировск.
По информации Минобороны РФ, украинские силы понесли серьезные потери. Сообщается, что в ходе столкновений ВСУ недосчитались до 230 военнослужащих. Материальный ущерб также оказался внушительным: уничтожены две единицы бронетехники, включая американский бронетранспортер М113, 19 автомобилей и три артиллерийских орудия.
Особо отмечается уничтожение станции радиоэлектронной борьбы "Квертус", что значительно ослабило возможности украинской армии по противодействию средствам связи и разведки противника. Кроме того, был ликвидирован важный склад боеприпасов, лишив ВСУ части стратегических запасов.
Радиоэлектронная борьба (РЭБ) — разновидность вооружённой борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями (радиопомехами) на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки противника в целях изменения качества циркулирующей в них военной информации, защита своих систем от аналогичных воздействий, а также изменение условий (свойств среды) распространения радиоволн.
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