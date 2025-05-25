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Удар пришёл с севера: армия России уничтожает ВСУ в Сумской области

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Силовые структуры » Военные новости

Российская группировка войск "Север" продолжает оказывать мощное давление на украинские силы в зоне своей ответственности.

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Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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По данным Министерства обороны РФ, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери в живой силе и технике.

Согласно официальной сводке военного ведомства, подразделения "Севера" успешно атаковали сосредоточения живой силы и военной техники сразу нескольких украинских бригад. Под удар попали десантно-штурмовая бригада, четыре механизированные бригады, две бригады территориальной обороны и даже пограничный отряд службы государственной пограничной охраны Украины.

Все они были разгромлены в районах населенных пунктов Могрица, Яблоновка, Алексеевка, Юнаковка, Писаревка и Грицины на территории Сумской области.

Уточнения

Су́мска́я о́бласть — область на северо-востоке Украины. Граничит на западе с Черниговской областью Украины, на севере и востоке — с Курской областью Российской Федерации, на юго-востоке — с Харьковской, на юге — с Полтавской областями Украины. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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