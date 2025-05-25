Разгром на донецком направлении: украинские войска массово стираются в пыль

По данным Министерства обороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" смогли не только укрепить свои позиции на передовой, но и нанести сокрушительный удар по украинским формированиям.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Полевые занятия 147-го гвардейского самоходного артиллерийского полка 2-й гвардейской мотострелковой дивизии

За минувшие сутки ВСУ понесли тяжелые потери — до 435 бойцов выбыли из строя, а их боевая техника была уничтожена или повреждена.

В военном ведомстве уточнили, что российские силы провели успешные операции против пяти механизированных бригад, егерской и десантно-штурмовой бригад, а также элитных частей украинской армии — штурмового полка, бригады морской пехоты и даже считающейся одной из наиболее боеспособных бригад спецназа "Азов"*.

Не остались в стороне и подразделения национальной гвардии Украины. Все эти силы были разгромлены в районах населенных пунктов Русин Яр, Октябрьское, Новоторецкое, Артема, Петровское, Гродовка, Новооленовка и Димитров — территорий Донецкой Народной Республики, где продолжаются активные боевые действия.

В Минобороны РФ констатировали внушительные цифры потерь украинской стороны: помимо 435 военнослужащих, ВСУ лишились двух боевых машин пехоты, девяти единиц бронетехники, десяти автомобилей и трех артиллерийских орудий.

* организация признана экстремистской и запрещена на территории России

Уточнения

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