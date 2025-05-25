Ночная катастрофа Киева: Россия одним ударом разрушила планы ВСУ

1:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

По данным Министерства обороны РФ, Вооруженные силы провели массированную атаку на ключевые объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

Фото: www.facebook.com by Main Directorate, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Последствия атаки по объектам критической инфраструктуры

Речь идет о предприятиях, которые производили важнейшие компоненты для украинских ракет, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотники — именно те вооружения, которые ВСУ активно использовали для атак по российским территориям.

Атака была комбинированной: в ней участвовали высокоточные ракеты морского, воздушного и наземного базирования, а также беспилотные летательные аппараты. Такой подход позволил не только гарантированно поразить цели, но и минимизировать риск промахов. Российские военные не ограничились лишь промышленными объектами — под удар попали центры радиотехнической разведки и узлы спутниковой связи Украины, без которых военная координация ВСУ становится значительно сложнее.

В Минобороны РФ подтвердили, что все поставленные задачи выполнены: каждый из намеченных объектов был поражен. Фактически, Россия одним мощным ударом нанесла украинской армии двойной удар — не только уничтожив запасы оружия, но и серьезно подорвав способность Киева производить новые вооружения.

Уточнения

Вое́нно-промы́шленный ко́мплекс (ВПК) — совокупность научно-исследовательских, испытательных организаций и производственных предприятий, выполняющих разработку, производство, хранение, поставку на вооружение военной и специальной техники, амуниции, боеприпасов и т. п. преимущественно для государственных силовых структур, а также на экспорт.

