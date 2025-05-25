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Ночная катастрофа Киева: Россия одним ударом разрушила планы ВСУ

1:20
Силовые структуры » Военные новости

По данным Министерства обороны РФ, Вооруженные силы провели массированную атаку на ключевые объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

Последствия атаки по объектам критической инфраструктуры
Фото: www.facebook.com by Main Directorate, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Последствия атаки по объектам критической инфраструктуры

Речь идет о предприятиях, которые производили важнейшие компоненты для украинских ракет, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотники — именно те вооружения, которые ВСУ активно использовали для атак по российским территориям.

Атака была комбинированной: в ней участвовали высокоточные ракеты морского, воздушного и наземного базирования, а также беспилотные летательные аппараты. Такой подход позволил не только гарантированно поразить цели, но и минимизировать риск промахов. Российские военные не ограничились лишь промышленными объектами — под удар попали центры радиотехнической разведки и узлы спутниковой связи Украины, без которых военная координация ВСУ становится значительно сложнее.

В Минобороны РФ подтвердили, что все поставленные задачи выполнены: каждый из намеченных объектов был поражен. Фактически, Россия одним мощным ударом нанесла украинской армии двойной удар — не только уничтожив запасы оружия, но и серьезно подорвав способность Киева производить новые вооружения. 

Уточнения

Вое́нно-промы́шленный ко́мплекс (ВПК) — совокупность научно-исследовательских, испытательных организаций и производственных предприятий, выполняющих разработку, производство, хранение, поставку на вооружение военной и специальной техники, амуниции, боеприпасов и т. п. преимущественно для государственных силовых структур, а также на экспорт.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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