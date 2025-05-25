Ближний Восток горит: Турция запустила тайную операцию в Сирии

По данным проправительственной газеты Türkiye (источники в органах безопасности Анкары), турецкие вооруженные силы планируют создать на сирийской территории две военные базы — военно-воздушную и военно-морскую.

Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Турции

Официально все подается под соусом борьбы с терроризмом, а именно — с остатками "Исламского государства"*, но эксперты понимают: это лишь начало более глубокой стратегии.

Речь идет не просто о временных пунктах дислокации, а о полноценных военных объектах, с которых Турция сможет контролировать ключевые регионы Сирии. Более того, источники утверждают, что Анкара готова оказать помощь сирийским властям в реформировании армии и сил безопасности. Фактически, это означает одно: турецкая модель военной организации станет базовой для Дамаска.

Но как Турция собирается добиться своих целей в Сирии, где уже действуют Россия, США и Иран? Оказывается, в последние месяцы проходят регулярные пятисторонние переговоры (Турция в них ключевой игрок, но остальные участники не раскрываются). На этих встречах обсуждается не только механизм уничтожения ИГ*, но и будущая карта безопасности на Ближнем Востоке.

Особую роль в этом процессе может сыграть предстоящая встреча президентов Турции и США — Реджепа Эрдогана и Дональда Трампа. По информации источников, именно на ней будут сняты ключевые разногласия по Сирии. Это не просто дипломатический визит — это торг за сферы влияния.

Сейчас турецкие военные уже твердо стоят на севере Сирии, но создание авиабазы и военно-морской базы даст им контроль над коммуникациями и ключевыми портами. Фактически, Анкара сможет перекрыть кислород любым попыткам курдских формирований получить независимость. А заодно укрепит свои позиции в регионе, который десятилетиями был полем битвы для великих держав.

*Террористическая организация, запрещена в России.

Уточнения

Анкара́ — столица Турции.

