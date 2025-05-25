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Ближний Восток горит: Турция запустила тайную операцию в Сирии

Силовые структуры » Военные новости

По данным проправительственной газеты Türkiye (источники в органах безопасности Анкары), турецкие вооруженные силы планируют создать на сирийской территории две военные базы — военно-воздушную и военно-морскую.

Флаг Турции
Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Турции

Официально все подается под соусом борьбы с терроризмом, а именно — с остатками "Исламского государства"*, но эксперты понимают: это лишь начало более глубокой стратегии.

Речь идет не просто о временных пунктах дислокации, а о полноценных военных объектах, с которых Турция сможет контролировать ключевые регионы Сирии. Более того, источники утверждают, что Анкара готова оказать помощь сирийским властям в реформировании армии и сил безопасности. Фактически, это означает одно: турецкая модель военной организации станет базовой для Дамаска.

Но как Турция собирается добиться своих целей в Сирии, где уже действуют Россия, США и Иран? Оказывается, в последние месяцы проходят регулярные пятисторонние переговоры (Турция в них ключевой игрок, но остальные участники не раскрываются). На этих встречах обсуждается не только механизм уничтожения ИГ*, но и будущая карта безопасности на Ближнем Востоке.

Особую роль в этом процессе может сыграть предстоящая встреча президентов Турции и США — Реджепа Эрдогана и Дональда Трампа. По информации источников, именно на ней будут сняты ключевые разногласия по Сирии. Это не просто дипломатический визит — это торг за сферы влияния.

Сейчас турецкие военные уже твердо стоят на севере Сирии, но создание авиабазы и военно-морской базы даст им контроль над коммуникациями и ключевыми портами. Фактически, Анкара сможет перекрыть кислород любым попыткам курдских формирований получить независимость. А заодно укрепит свои позиции в регионе, который десятилетиями был полем битвы для великих держав.

*Террористическая организация, запрещена в России.

Уточнения

Анкара́ — столица Турции. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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