Граница на замке: военные раскрывают план по защите России от ВСУ

1:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

После успешного освобождения Курской области от украинских боевиков, Вооруженные силы России начали создавать зону безопасности вдоль своей государственной границы.

Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Артиллеристы 150-й мотострелковой дивизии стреляют по противнику из 152-мм гаубиц "Мста-Б" в Ростовской области

Об этом сообщил Ярослав Якимкин, начальник пресс-центра группировки войск "Север".

По его словам, подразделения российской группировки войск активно выполняют боевую задачу, направленную на установление контроля над приграничными территориями. Только за последнюю неделю военные добились значительных успехов, вернув под контроль России села Марьино и Локня в Сумской области Украины. Кроме того, российским бойцам удалось существенно продвинуться в районе города Волчанск Харьковской области, выдавив украинские формирования подальше от границы.

Якимкин подчеркнул, что продвижение войск продолжается ежедневно. Главная цель операции — оттеснить противника как можно дальше от российской границы, создав так называемую "санитарную зону".

Это необходимо для обеспечения безопасности мирного населения российских регионов, которые регулярно подвергались обстрелам и атакам со стороны ВСУ. Подобная буферная зона станет надежной защитой от будущих провокаций и диверсий.

Напомним, что 26 апреля Валерий Герасимов, начальник Генштаба российских вооруженных сил, доложил президенту Владимиру Путину о завершении этапа освобождения Курской области от украинских военных формирований. Однако работа на этом не остановилась: армия продолжает активную фазу создания защищенной зоны уже на территории Сумской области Украины.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

